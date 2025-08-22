El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos abrirá sobres para las obras en la Escuela Primaria Nº 11 y la Escuela Secundaria Nº 5 de la localidad de La Verbena, en Feliciano.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, dijo que "el objetivo es fortalecer la infraestructura educativa.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, llevará adelante la apertura de sobres para la reparación edilicia de la escuela primaria Nº 11 Miguel Estanislao Soler que comparte edificio con la escuela secundaria Nº 5 Juana Azurduy, ubicadas en la localidad de La Verbena, departamento Feliciano.

El acto tendrá lugar en el propio establecimiento este martes, a las 11, con la presencia de autoridades educativas y de la comunidad. La obra comprende un presupuesto oficial de 38.014.970 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

“En agosto sumamos ocho nuevas obras en establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa. Estas intervenciones son una muestra de la prioridad que tiene la educación para nuestra gestión”, destacó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider.

A lo que agregó: “Desde el ministerio llevamos adelante estas intervenciones mediante un trabajo sostenido para garantizar espacios seguros y adecuados donde nuestros gurises puedan aprender y desarrollar sus actividades”.

Las tareas que se realizarán

El proyecto prevé el recambio de la cubierta de techos y cielorrasos en aulas y sectores directivos, la instalación de luminarias LED y la renovación de la red eléctrica. También se contempla el reemplazo de puertas y ventanas deterioradas por nuevas aberturas de aluminio, la colocación de aislación térmica y la construcción de rejas de protección.

La intervención abarcará una superficie de 284 metros cuadrados, beneficiando de manera directa a los 144 estudiantes que comparten edificio en ambos niveles educativos.