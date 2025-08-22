Uno Entre Rios | La Provincia | Gobierno de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos abrirá sobres para las obras en la Escuela Primaria Nº 11 y la Escuela Secundaria Nº 5 de la localidad de La Verbena, en Feliciano.

22 de agosto 2025 · 18:14hs
El ministro de Planeamiento

UNO/Juan Ignacio Pereira.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, dijo que "el objetivo es fortalecer la infraestructura educativa. 

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, llevará adelante la apertura de sobres para la reparación edilicia de la escuela primaria Nº 11 Miguel Estanislao Soler que comparte edificio con la escuela secundaria Nº 5 Juana Azurduy, ubicadas en la localidad de La Verbena, departamento Feliciano.

El acto tendrá lugar en el propio establecimiento este martes, a las 11, con la presencia de autoridades educativas y de la comunidad. La obra comprende un presupuesto oficial de 38.014.970 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

Alicia Fregonose, en representación del Gobierno de Entre Ríos, estuvo en la asamblea del Consejo Federal de Educación.

El Gobierno de Entre Ríos participó del Consejo Federal de Educación

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública.

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

LEER MÁS: El Gobierno provincial reiniciará todas las obras pendientes

Explicaciones desde el Gobierno provincial

“En agosto sumamos ocho nuevas obras en establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa. Estas intervenciones son una muestra de la prioridad que tiene la educación para nuestra gestión”, destacó el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider.

A lo que agregó: “Desde el ministerio llevamos adelante estas intervenciones mediante un trabajo sostenido para garantizar espacios seguros y adecuados donde nuestros gurises puedan aprender y desarrollar sus actividades”.

Las tareas que se realizarán

El proyecto prevé el recambio de la cubierta de techos y cielorrasos en aulas y sectores directivos, la instalación de luminarias LED y la renovación de la red eléctrica. También se contempla el reemplazo de puertas y ventanas deterioradas por nuevas aberturas de aluminio, la colocación de aislación térmica y la construcción de rejas de protección.

La intervención abarcará una superficie de 284 metros cuadrados, beneficiando de manera directa a los 144 estudiantes que comparten edificio en ambos niveles educativos.

Gobierno de Entre Ríos Escuela La Verbena Feliciano
Noticias relacionadas
El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud.

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

Con vistas a las elecciones legislativas de octubre, se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única Papel.

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Se llevan adelante el sellado de juntas entre tubos con material hidroactivo en el Túnel Subfluvial.

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia.

Archivaron la causa de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Ver comentarios

Lo último

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Oficial: se suspendió el partido de Independiente con Platense

Oficial: se suspendió el partido de Independiente con Platense

Enzo Fernández marcó en la goleada del Chelsea

Enzo Fernández marcó en la goleada del Chelsea

Ultimo Momento
Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Oficial: se suspendió el partido de Independiente con Platense

Oficial: se suspendió el partido de Independiente con Platense

Enzo Fernández marcó en la goleada del Chelsea

Enzo Fernández marcó en la goleada del Chelsea

Un duro primer informe de Conmebol complica a Independiente

Un duro primer informe de Conmebol complica a Independiente

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Policiales
En Colón se estancó el Juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

En Colón se estancó el Juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Ovación
Un duro primer informe de Conmebol complica a Independiente

Un duro primer informe de Conmebol complica a Independiente

Triple presencia entrerriana en el Campus U17 de la Confederación Argentina de Básquet

Triple presencia entrerriana en el Campus U17 de la Confederación Argentina de Básquet

Boca, atento a una oferta por Miguel Merentiel del fútbol de Qatar

Boca, atento a una oferta por Miguel Merentiel del fútbol de Qatar

Oficial: se suspendió el partido de Independiente con Platense

Oficial: se suspendió el partido de Independiente con Platense

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

La provincia
Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

Archivaron la causa de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Archivaron la causa de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

Dejanos tu comentario