Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

La comunidad de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú rindieron homenaje a San Martín con un acto y desfile.

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú conmemoraron la muerte del Padre de la Patria. En la mañana de este 17 de agosto, varias ciudades de la provincia de Entre Ríos rindieron homenaje al General José de San Martín al cumplirse 175 años de su fallecimiento.

En la mañana de este 17 de agosto, la ciudad de Gualeguaychú homenajeó al General José de San Martín al cumplirse 175 años de su fallecimiento. La ceremonia se realizó en la plaza que lleva su nombre y contó con la presencia del intendente Mauricio Davico, acompañado por autoridades municipales, legislativas, judiciales, militares, de seguridad, representantes de instituciones educativas y vecinos.

El acto comenzó con el izamiento de la bandera nacional a media asta, acompañado por un minuto de silencio y la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos, interpretados por el coro de la Escuela Coral Nº 2, con las voces de niños, jóvenes y adultos. Posteriormente, se colocaron ofrendas florales al pie del monumento que perpetúa la memoria del Libertador, en representación de la comunidad local y de las fuerzas de seguridad.

En su discurso, el intendente Mauricio Davico destacó la vigencia del legado sanmartiniano y señaló: “San Martín nos enseñó con su ejemplo que aún perdura y crece. No sólo es preciso recordar su historia, es necesario tomar su ejemplo, porque en su ideal de unidad y libertad nos mostró que podemos enfrentar todos los desafíos para alcanzar nuestros sueños”.

El homenaje incluyó también la interpretación del Himno a San Martín por el tenor Gabriel Hernández y una oración litúrgica a cargo del sacerdote Juan Pablo Martinolich.

Finalmente, el público disfrutó de un repertorio musical a cargo de la Escuela Coral Nº 2, antes de la desconcentración con la Marcha de San Lorenzo.

En esta fecha tan significativa, el Intendente recibió además, cartas de adhesión del gobernador Rogelio Frigerio, de la vicegobernadora Alicia Aluani y del senador nacional Alfredo De Ángeli, quienes destacaron la trascendencia de mantener vivo el legado del Libertador.

Concepción del Uruguay

La Municipalidad de Concepción del Uruguay rindió homenaje al Libertador de América con un acto en la plaza que lleva su nombre y que cerró con un desfile de instituciones educativas y de fuerzas de seguridad y militares.

El intendente José Eduardo Lauritto presidió el acto, acompañado por la Presidenta del Concejo Deliberante, Rossana Sosa Zitto, ediles, funcionarios y autoridades de instituciones, organizaciones y fuerzas de seguridad.

Luego de entonar el Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y la Marcha de San Lorenzo que evoca la gesta sanmartiniana, se escuchó una Invocación Religiosa a cargo del Presbítero de la Basílica Inmaculada Concepción, Gregorio Nadal Salazar. Las palabras alusivas a la fecha estuvieron a cargo del Miembro de Número de la Academia Nacional Sanmartiniana e integrante de su Consejo Superior, Dr. Héctor César Sauret.

Luego se colocaron ofrendas florales al pie del Monumento a San Martín en el centro de su plaza y allí se inició el desfile Homenaje a cargo de alumnos y docentes de instituciones educativas de la ciudad y de integrantes de las fuerzas de seguridad que desfilaron por calle Leguizamón mientras un tibio sol asomaba ya en la tarde de domingo.