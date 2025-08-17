Concepción del Uruguay tiene cine y talleres para disfrutar durante la semana

Concepción del Uruguay trabaja en iniciativas y actividades para personas con discapacidad. La película se proyectará en un ambiente reducido en estímulos.

En Concepción del Uruguay existen iniciativas para hacer el cine más accesible . Se pueden encontrar funciones distendidas con adaptaciones tanto para personas con discapacidad como para adultos mayores, ambas de manera gratuita. Además abrió el Taller de Producción Audiovisual, una iniciativa de la Escuela de Cine Itinerante de Entre Ríos.

En Concepción del Uruguay existen iniciativas para hacer el cine más accesible. Se pueden encontrar funciones distendidas con adaptaciones tanto para personas con discapacidad como para adultos mayores, ambas de manera gratuita. La iniciativa es el resultado de un trabajo colaborativo entre el municipio, el cine San Martín y el Círculo Católico de Obreros.

En el marco del estreno en cines de Lilo y Stitch, la nueva versión en acción real del clásico animado de Disney, la Municipalidad de Concepción del Uruguay invita a disfrutar de la función distendida de la película, sutilmente adaptada a las necesidades y preferencias de personas con discapacidad.

Las entradas para la proyección del “Cine distendido”, que tendrá lugar este martes 19 de agosto a las 14 horas en el Cine San Martín, pueden adquirirse – de manera gratuita - a través del correo electrónico oficial de la Dirección de Discapacidad municipal: [email protected]

LEER MÁS: La magia del cine en familia y con amigos: las salas en Paraná

La película se proyectará en un ambiente reducido en estímulos, respetando las necesidades de personas con hipersensibilidad sensorial. Para ello, se suavizarán los efectos de luces y sonido durante toda la película y se flexibilizará el ingreso y el egreso a la sala, lo cual permitirá más libertad de movimiento.

Película francesa para adultos mayores

En tanto que el próximo martes 26 de agosto a las 15 horas, el Municipio invita a la comunidad y especialmente a los Adultos Mayores, a disfrutar de una función gratuita de la película francesa "Fuera de temporada". Esta película promete ser una experiencia cinematográfica emocionante y enriquecedora para todos los asistentes.

La entrada también es gratuita, pero no es necesario retirar o reservar entradas previamente. Solo deben concurrir al cine el día de la función y disfrutar de la película.

Comenzó el Taller de Producción Audiovisual para jóvenes

Con gran convocatoria de jóvenes de 13 a 18 años, dio inicio en el Auditorio Arturo Illia el Taller de Producción Audiovisual, una iniciativa de la Escuela de Cine Itinerante de Entre Ríos (IAEER) en articulación con la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

El primer encuentro, estuvo a cargo de Mauro Capezzuoli, abordó los orígenes del cine, las primeras imágenes en movimiento y los inicios de la producción audiovisual. En las próximas jornadas, previstas para el 18 y 22 de agosto, se trabajarán nociones básicas de planos, secuencias, montaje, guión, rodaje y postproducción, complementadas con proyecciones de películas como material formativo.

Al cierre del taller, los y las participantes presentarán cortometrajes realizados durante el curso, algunos tendrán la posibilidad de participar en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) 2025.

En ese marco, Aníbal Beorda, del Área de Cultura municipal, destacó: “Las herramientas que están recibiendo les permiten entender que el arte del cine es una forma de contar su historia y la de otros. Estamos trabajando en diferentes acciones que impulsen la producción y el consumo del arte audiovisual”.

Esta propuesta genera oportunidades para que las juventudes desarrollen su mirada creativa, fortaleciendo el vínculo entre formación, producción y difusión del arte cinematográfico.