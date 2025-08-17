Uno Entre Rios | La Provincia | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay tiene cine y talleres para disfrutar durante la semana

Concepción del Uruguay trabaja en iniciativas y actividades para personas con discapacidad. La película se proyectará en un ambiente reducido en estímulos.

17 de agosto 2025 · 18:31hs
Concepción del Uruguay tiene cine y talleres para disfrutar durante la semana

Concepción del Uruguay tiene cine y talleres para disfrutar durante la semana

En Concepción del Uruguay existen iniciativas para hacer el cine más accesible. Se pueden encontrar funciones distendidas con adaptaciones tanto para personas con discapacidad como para adultos mayores, ambas de manera gratuita. Además abrió el Taller de Producción Audiovisual, una iniciativa de la Escuela de Cine Itinerante de Entre Ríos.

Lilo y Stitch adaptada para personas con discapacidad

En Concepción del Uruguay existen iniciativas para hacer el cine más accesible. Se pueden encontrar funciones distendidas con adaptaciones tanto para personas con discapacidad como para adultos mayores, ambas de manera gratuita. La iniciativa es el resultado de un trabajo colaborativo entre el municipio, el cine San Martín y el Círculo Católico de Obreros.

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Por orden del juez Hernán Viri detuvieron y extraditaron a un uruguayo acusado de abuso sexual agravado, con una alerta roja de Interpol

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

En el marco del estreno en cines de Lilo y Stitch, la nueva versión en acción real del clásico animado de Disney, la Municipalidad de Concepción del Uruguay invita a disfrutar de la función distendida de la película, sutilmente adaptada a las necesidades y preferencias de personas con discapacidad.

Las entradas para la proyección del “Cine distendido”, que tendrá lugar este martes 19 de agosto a las 14 horas en el Cine San Martín, pueden adquirirse – de manera gratuita - a través del correo electrónico oficial de la Dirección de Discapacidad municipal: [email protected]

LEER MÁS: La magia del cine en familia y con amigos: las salas en Paraná

La película se proyectará en un ambiente reducido en estímulos, respetando las necesidades de personas con hipersensibilidad sensorial. Para ello, se suavizarán los efectos de luces y sonido durante toda la película y se flexibilizará el ingreso y el egreso a la sala, lo cual permitirá más libertad de movimiento.

Película francesa para adultos mayores

En tanto que el próximo martes 26 de agosto a las 15 horas, el Municipio invita a la comunidad y especialmente a los Adultos Mayores, a disfrutar de una función gratuita de la película francesa "Fuera de temporada". Esta película promete ser una experiencia cinematográfica emocionante y enriquecedora para todos los asistentes.

La entrada también es gratuita, pero no es necesario retirar o reservar entradas previamente. Solo deben concurrir al cine el día de la función y disfrutar de la película.

Comenzó el Taller de Producción Audiovisual para jóvenes

Con gran convocatoria de jóvenes de 13 a 18 años, dio inicio en el Auditorio Arturo Illia el Taller de Producción Audiovisual, una iniciativa de la Escuela de Cine Itinerante de Entre Ríos (IAEER) en articulación con la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

El primer encuentro, estuvo a cargo de Mauro Capezzuoli, abordó los orígenes del cine, las primeras imágenes en movimiento y los inicios de la producción audiovisual. En las próximas jornadas, previstas para el 18 y 22 de agosto, se trabajarán nociones básicas de planos, secuencias, montaje, guión, rodaje y postproducción, complementadas con proyecciones de películas como material formativo.

Al cierre del taller, los y las participantes presentarán cortometrajes realizados durante el curso, algunos tendrán la posibilidad de participar en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) 2025.

En ese marco, Aníbal Beorda, del Área de Cultura municipal, destacó: “Las herramientas que están recibiendo les permiten entender que el arte del cine es una forma de contar su historia y la de otros. Estamos trabajando en diferentes acciones que impulsen la producción y el consumo del arte audiovisual”.

Esta propuesta genera oportunidades para que las juventudes desarrollen su mirada creativa, fortaleciendo el vínculo entre formación, producción y difusión del arte cinematográfico.

Concepción del Uruguay Cine discapacidad Talleres
Noticias relacionadas
Nicolás y Próspero Bonelli serán dos de los invitados destacados de la fecha especial.

En Concepción del Uruguay van por la Carrera del Año

Avanza la causa por la muerte de Catalina De Gracia: se espera el testimonio de su padre.

Avanza la causa por la muerte de Catalina De Gracia: se espera el testimonio de su padre

Las casillas de madera fueron rápidamente consumidas por el fuego en Concepción del Uruguay.

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

El accidente en Villaguay dejó a un joven con heridas graves.

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Ver comentarios

Lo último

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Ultimo Momento
Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Policiales
Capturan en Entre Ríos a La Pistolera del clan Sena

Capturan en Entre Ríos a "La Pistolera" del clan Sena

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

La Paz: una persona murió atropellada en el ingreso Sur

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Ruta 131: tres autos chocaron en el acceso a Crespo

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Ovación
River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Iñaki Arrías, el nuevo ganador del TC Pista Mouras

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes en una ráfaga

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

La provincia
Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de Fuerza Entre Ríos para octubre

Michel y Bahl presentaron la lista definitiva de "Fuerza Entre Ríos" para octubre

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

La UBA lanzó un curso gratuito para paseadores de perros

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Cronograma de castraciones gratuitas para mascotas en Gualeguaychú

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Gualeguaychú será sede del Foro Provincial de Turismo 2025

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Concepción del Uruguay y Gualeguaychú homenajearon al General San Martín

Dejanos tu comentario