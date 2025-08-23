Agustín Canapino con la pole y Mariano Werner con buen sábado en el Gálvez

El arrecifeño se llevó la primera ubicación al momento de clasificar en lo que podría ser la última en el 12 de Buenos Aires.

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) ganó la clasificación de la 10ª fecha del Turismo Carretera en Buenos Aires con una amplia diferencia. El piloto del Canning Motorsport sumó su 13ª pole position en el TC y batió el récord absoluto en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. En tanto que Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) terminó segundo y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) cerró el top3 en la tanda cronometrada.

Por su parte, Mariano Werner ocupó el sexto lugar en la clasificación y lo esperanza con tener un buen domingo y meterse dentro de los 12 que pelearán por la Copa de Oro. El dato positivo es que muchos aspirantes a ingresar a los playoff quedaron muy relegados y eso favorece al piloto de Ford.

El Titán estableció un tiempo de 1’29”036/1000 y mejoró en 339/1000 el registro de 1’29”375/1000 que Facundo Chapur (Dodge GTX) había conseguido el 17 de agosto de 2024. De esta manera, el arrecifeño alcanzó su cuarta pole de 2025 (un récord personal, superando las tres que había obtenido en 2020), la segunda consecutiva (venía de quedarse con el uno en Concepción del Uruguay) y la 14ª en 223 clasificaciones en TC.

Qué dijo Agustín Canapino tras la pole

“Salió una vuelta perfecta, así que le agradezco al Canning Motorsport por todo el trabajo. Da mucha satisfacción cuando todo el esfuerzo realizado rinde sus frutos. Después de vivir lo que viví en los óvalos (con la IndyCar), todo quedó muy lejano, pero lo que sentí hoy fue muy especial, por la velocidad a la que van los nuevos TC y por lo finito que tenés que ir, ya que con esta carga aerodinámica un error puede costar muy caro”, dijo el poleman de la jornada, que solo le bastó con una vuelta de velocidad para conseguir su tiempo.

Todo indica que este nuevo récord histórico de velocidad promedio para el TC en un autódromo perdurará por mucho tiempo. Es que debido a las reformas previstas para recibir al MotoGP, la de este fin de semana sería la última vez del TC en el legendario circuito Nº 12 con el diseño que lo convirtió en el trazado más icónico de la categoría. Al desaparecer la “ese del ciervo” y modificarse la chicana de Ascari, el promedio del dibujo estaría en torno a los 214 kilómetros por hora, según los datos brindados el Grupo OSD, responsables del proyecto de remodelación.

Werner quedó 7° a 514/1000 de Canapino, pero debido a la penalización de Julián Santero –se ubicó 6°– avanzó una posición en el clasificador. El dato positivo es que los pilotos que tiene por delante Werner en la clasificación, salvo Ledesma, el resto ya está prácticamente metido entre los 12. Canapino, Agrelo y Trucco ya están clasificados. Tanto Olmedo, Urcera, Aguirre, Chapúr, Fritzler, De Benedictis, Rossi, Ardusso y Bonelli que están de la posición 8 a la 16 quedaron por debajo del paranaense y ante un buen resultado este domingo le permitiría descontarle y superarlos.

Por su parte, Agustín Martínez tuvo un gran regreso a la categoría ya que se ubicó en el 7° lugar con el Mustang que quedó a 614/1000. En tanto que el otro representante entrerriano, Nicolás Bonelli se posicionó 18° a 1”086/1000.

La clasificación definió el ordenamiento de las selectivas que se disputarán el domingo a partir de las 10.05. La primera batería tendrá en primera fila a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Marcelo Agrelo (Toyota Camry). La segunda, en tanto, tendrá a Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Elio Craparo (Dodge Challenger) liderando el pelotón. Mientras que la tercera contará con Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) y Mariano Werner (Ford Mustang), respectivamente. La carrera final está prevista que se largue a las 13.30.