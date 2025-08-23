Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional del Litoral

Torneo Regional del Litoral: jornada importante para los clubes entrerrianos

Los equipos entrerrianos Estudiantes, Tilcara y CUCU afrontan una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral 2025 con la misión de seguir sumando puntos.

23 de agosto 2025 · 10:46hs
Este sábado se jugará una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral 2025: la 13ª en Primera y Segunda División, y la 11ª en Tercera. Los equipos entrerrianos Estudiantes y Tilcara de Paraná, junto a CUCU de Concepción del Uruguay, buscarán mantener su rendimiento y sumar puntos, mientras que Rowing de Paraná tendrá fecha libre.

Todos los encuentros programados para esta jornada comenzarán a las 16, momento en el que comenzará la acción para los clubes entrerrianos que compiten.

En la máxima categoría, Estudiantes recibirá en su cancha a Jockey de Rosario en un duelo clave para sus aspiraciones. Actualmente, Jockey (R) lidera la tabla con 49 puntos, mientras que Estudiantes ocupa el segundo lugar con 36 unidades. En tercer puesto se encuentra Duendes con 33, seguido muy de cerca por Santa Fe RC con 32 puntos. Más atrás se posicionan GER con 28, Old Resian y Rowing, ambos con 25 puntos, CRAI con 22 y Jockey (VT) con 2 unidades.

Estudiantes buscará aprovechar su localía para reducir la diferencia con el puntero, mientras que Rowing deberá esperar para volver a sumar en las próximas fechas. El encuentro será dirigido por el árbitro Facundo Gorla (USR).

En Segunda División, Tilcara afrontará un desafío complicado cuando visite a Logaritmo. Uni (R) domina cómodamente la tabla con 51 puntos, seguido por Tilcara con 39 unidades, que pretende acercarse a la cima. Alma Juniors se ubica en tercer lugar con 36 puntos, seguido por Los Caranchos con 35 y Provincial con 24.

Logaritmo, que marcha sexto con 20 puntos, buscará hacerse fuerte en su casa para escalar posiciones y superar a CRAR, que suma 23. Completan la tabla Uni (SF) con 14 y Gimnasia (P) con 11 puntos. El árbitro designado para este partido es Agustín Suárez Silva (URR).

En Tercera División, CUCU de Concepción del Uruguay intentará mejorar su situación cuando reciba a Querandí RC, con árbitro Gastón Britos (Entre Ríos). La tabla está encabezada por La Salle, que suma 43 puntos, seguida por Los Pampas (R) con 31 y Cha Roga Club con 23 unidades.

Querandí RC llega con 22 puntos, en una posición intermedia, mientras que CUCU se encuentra último con 8 unidades y necesita sumar para escalar posiciones. Atlético Brown (SV) tiene 16 puntos, y Regatas y Belgrano (SN) cierran la tabla con 11 unidades.

