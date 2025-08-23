Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Un hombre falleció de un disparo de arma de fuego y hay otra persona internada tras un hecho ocurrido en la noche de este viernes en Concordia.

23 de agosto 2025 · 11:31hs
Por el hecho de sangre en Concordia hay una persona detenida.

Por el hecho de sangre en Concordia hay una persona detenida.

Un hombre falleció de un disparo de arma de fuego y hay otra persona internada tras un hecho ocurrido en la noche de este viernes, en inmediaciones de Alvear y Lieberman en Concordia. Pasadas las 22 horas, ingresó al hospital Masvernat Luis Esteban Panelo de 35 años, con una herida en la zona del tórax.

Pese a las maniobras de reanimación, falleció minutos más tarde producto de la grave lesión. En el mismo contexto ingresó por sus propios medios Leandro Emanuel Esteche de 24 años, con una herida de arma de fuego en la región epigástrica, sin orificio de salida.

Fue intervenido quirúrgicamente y continúa internado bajo observación. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho se habría originado en un enfrentamiento entre las familias Esteche-Panelo y Romero, que arrastran problemas de vieja data. Ambas familias residen en inmediaciones del hospital.

En base a testimonios y diligencias iniciales, la Policía señaló como presunto autor a Andrés Romero de 54 años, quien quedó detenido por disposición del fiscal Julia Rivoira, a cargo de la causa, tras un allanamiento concretado en la madrugada de este sábado, indicó Concordia Policiales.

