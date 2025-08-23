Rugby Championship: Los Pumas buscan revancha ante los All Blacks en Vélez.

Los Pumas enfrentan a los All Blacks este sábado, desde las 18.10, en el estadio José Amalfitani, por la segunda fecha del Rugby Championship 2025.

Por la segunda fecha del Rugby Championship 2025, Los Pumas se enfrentarán nuevamente a los All Blacks en el estadio José Amalfitani, en lo que será la revancha del encuentro disputado en Córdoba, donde el conjunto neozelandés se impuso por 41-24.

El partido se jugará este sábado y será transmitido en vivo desde las 16.30 por Disney+ y, a partir de las 17.40, por ESPN . El kickoff está programado para las 18.10 .

Rugby Championship: Los Pumas van por la revancha ante los All Blacks en el José Amalfitani

Embed ¡Los 23 para la revancha en Vélez! #SomosLosPumas pic.twitter.com/SHcKYVDtwu — Los Pumas (@lospumas) August 21, 2025

El duelo en Córdoba marcó un nuevo récord de asistencia para un partido de rugby en Argentina: 55.724 espectadores presenciaron el encuentro en el estadio Mario Alberto Kempes. Los All Blacks, con una actuación implacable, aprovecharon las imprecisiones del equipo argentino y sentenciaron el partido con seis tries, repitiendo lo hecho en su última victoria en Eden Park (42-10 en 2024).

En esa ocasión, Los Pumas volvieron a tropezar como locales. Ya en el primer tiempo quedaron abajo por una amplia diferencia que, pese a acercarse 31-24 en la segunda etapa, se volvió irremontable. Dos tries más de Nueva Zelanda sellaron una diferencia final de 17 puntos.

Fue el 17° enfrentamiento entre ambos equipos en suelo argentino, donde el seleccionado nacional aún no ha logrado una victoria: acumula 16 derrotas y un empate (21-21 en 1985). Para ganarle a los All Blacks, como se ha dicho históricamente, es necesario jugar un partido perfecto. Desde 2020, Los Pumas lograron hacerlo en tres ocasiones, todas como visitantes: 25-20 en Parramatta (2020), 25-18 en Christchurch (2022) y 38-30 en Wellington (2024).

El sábado pasado, sin embargo, el equipo conducido por Felipe Contepomi ofreció demasiadas ventajas: cometió nueve penales y sufrió una amonestación a Mayco Vivas, que facilitó el dominio rival. Además, volvió a recibir tries sobre el cierre de cada tiempo, un error repetido que ante un equipo tan preciso como Nueva Zelanda suele costar caro.

Las claves a mejorar para esta revancha pasan por el scrum, la obtención en la hilera y la defensa del maul, aspectos donde Los Pumas fueron superados en el primer choque.

Nueva Zelanda volverá a presentarse en Vélez, un estadio en el que ganó en sus siete presentaciones anteriores. Bajo la conducción de Scott Robertson, los All Blacks mostraron en Córdoba un juego pragmático y efectivo, con el que buscarán mantener su dominio en tierras argentinas.

En total, los neozelandeses suman 40 victorias sobre la Argentina en el historial. A ellas se suma el empate de 1985 y las ya mencionadas tres victorias albicelestes. Por el Rugby Championship, el registro es contundente: 21 triunfos para los All Blacks contra apenas tres de Los Pumas.

El José Amalfitani recibirá su 40° partido internacional oficial desde 1986, en un nuevo capítulo de esta historia desigual pero siempre apasionante entre argentinos y neozelandeses, marcada por enfrentamientos intensos, momentos clave y la constante búsqueda de superación de Los Pumas. Cada choque en este estadio es una oportunidad para escribir una página distinta en un duelo que, pese a la diferencia en el historial, nunca pierde su magnetismo ni su carga emocional.

Equipos definidos

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Marcos Kremer, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.

All Blacks: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa'i, 7- Ardie Savea, 8- Simon Parker, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan.

Suplentes: 16- Samisoni Taukei'aho, 17- Tamaiti Williams, 18- Pasilio Tosi, 19- Josh Lord, 20- Wallace Sititi, 21- Finlay Christie, 22- Quinn Tupaea, 23- Damian McKenzie.