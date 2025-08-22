Uno Entre Rios | La Provincia | Kiara Quinteros Koch

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

La Fiscalía de Género de Gualeguaychú concluyó la investigación por la desaparición de Kiara Quinteros Koch y dispuso el archivo de las actuaciones.

22 de agosto 2025 · 17:45hs
Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia.

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia.

Entre el miércoles y jueves, la Fiscalía de Género de Gualeguaychú concluyó la investigación vinculada a la desaparición de Kiara Quinteros Koch, de 18 años, y dispuso el archivo de las actuaciones.

La fiscal Alejandra Montiel, a cargo de la causa, confirmó la decisión al medio R2820, luego de que se comprobara que la joven había salido del país por decisión propia, sin ningún tipo de presión.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, dijo que el objetivo es fortalecer la infraestructura educativa. 

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

smn incluyo en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

La Fiscalía dio por concluido el caso de Kiara Quinteros Koch

Kiara se había ausentado de la casa de su padre el viernes 8 junto a su pareja. Durante diez días, su paradero fue desconocido, lo que motivó una intensa búsqueda policial. A través de las investigaciones, se confirmó que cruzó de Argentina a Uruguay por el puente internacional Colón–Paysandú y que permanecía en territorio uruguayo.

A pesar de haber determinado su ubicación, la investigación continuó para constatar su estado de salud y las condiciones en las que se encontraba. Finalmente, luego de múltiples intentos de contacto a través de mensajería, se corroboró que Kiara se había trasladado al país vecino sin presiones ni coacciones.

"La madre de Kiara se presentó el martes a la tarde ante la Comisaría de Minoridad a fin de dejar sin efecto el pedido de localización de su hija, atento a que se había comunicado", precisó la fiscal Montiel.

Asimismo, agregó que "Kiara había compartido videos en un grupo de WhatsApp que tiene la familia. También desde el Consulado Argentino se comunicaron con el padre de la joven para hacerle saber que pudieron entrevistarse con ella y se encontraba en buenas condiciones y por su propia voluntad".

Con estos elementos probatorios, la Fiscalía resolvió archivar la causa al no encontrarse indicios de delito ni riesgo para la joven.

Kiara Quinteros Koch Fiscalía Gualeguaychú
Noticias relacionadas
Gustavo Bordet pide la construcción de una pasarela peatonal, garitas de colectivos e iluminación en el cruce de Ruta 18 y Ruta 6, en Paso de la Laguna, departamento Villaguay. 

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Partidos políticos solicitaron su reconocimiento jurídico-político provisorio para la jurisdicción municipal de Concordia.

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Los candidatos a legisladores nacionales, Guillermo Michel y Adán Bahl, encabezaron un acto en el Partido Justicialista (PJ) de Gualeguaychú de la militancia del peronismo local

Guillermo Michel y Adán Bahl encabezaron un encuentro del peronismo de Gualeguaychú junto a Martín Piaggio

La Cámara Nacional Electoral ordenó cambiar el nombre de Ahora la Patria por riesgo de confusión con la nómina de Guillermo Michel y Adán Bahl.

La Cámara Nacional Electoral ordenó a la lista de Gaillard cambiar el nombre de su frente electoral

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Marcelo Moretti: Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo

Marcelo Moretti: "Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo"

El Gobierno nacional rompió el silencio por los audios de Spagnuolo: habló Francos

El Gobierno nacional rompió el silencio por los audios de Spagnuolo: habló Francos

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

Juegos Panamericanos Junior: dos entrerrianos ganaron el oro en canotaje

Santina Cherot, talento entrerriano en la preselección argentina U17

Santina Cherot, talento entrerriano en la preselección argentina U17

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Barracas Central y Defensa y Justicia repartieron puntos

Marcelo Moretti: Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo

Marcelo Moretti: "Me hicieron una cama, pero pido perdón y vuelvo a la presidencia de San Lorenzo"

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Presentan proyecto para asegurar la seguridad vial en Paso de la Laguna

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Otorgan reconocimientos provisorios a partidos políticos

Dejanos tu comentario