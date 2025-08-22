La Fiscalía de Género de Gualeguaychú concluyó la investigación por la desaparición de Kiara Quinteros Koch y dispuso el archivo de las actuaciones.

Archivaron la causa por la desaparición de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia.

Entre el miércoles y jueves, la Fiscalía de Género de Gualeguaychú concluyó la investigación vinculada a la desaparición de Kiara Quinteros Koch , de 18 años, y dispuso el archivo de las actuaciones.

La fiscal Alejandra Montiel, a cargo de la causa, confirmó la decisión al medio R2820, luego de que se comprobara que la joven había salido del país por decisión propia, sin ningún tipo de presión.

Kiara se había ausentado de la casa de su padre el viernes 8 junto a su pareja. Durante diez días, su paradero fue desconocido, lo que motivó una intensa búsqueda policial. A través de las investigaciones, se confirmó que cruzó de Argentina a Uruguay por el puente internacional Colón–Paysandú y que permanecía en territorio uruguayo.

A pesar de haber determinado su ubicación, la investigación continuó para constatar su estado de salud y las condiciones en las que se encontraba. Finalmente, luego de múltiples intentos de contacto a través de mensajería, se corroboró que Kiara se había trasladado al país vecino sin presiones ni coacciones.

"La madre de Kiara se presentó el martes a la tarde ante la Comisaría de Minoridad a fin de dejar sin efecto el pedido de localización de su hija, atento a que se había comunicado", precisó la fiscal Montiel.

Asimismo, agregó que "Kiara había compartido videos en un grupo de WhatsApp que tiene la familia. También desde el Consulado Argentino se comunicaron con el padre de la joven para hacerle saber que pudieron entrevistarse con ella y se encontraba en buenas condiciones y por su propia voluntad".

Con estos elementos probatorios, la Fiscalía resolvió archivar la causa al no encontrarse indicios de delito ni riesgo para la joven.