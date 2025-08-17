Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y respira

Como local, Gimnasia de Concepción derrotó 1 a 0 a Bartolomé Mitre de Posadas y logró su primer triunfo en la Fase Reválida del Federal A.

Por la Zona B, Gimnasia de Concepción del Uruguay derrotó como local por 1 a 0 a Bartolomé Mitre de Posadas en el marco de la quinta fecha en la Fase Reválida del Torneo Federal A. Nicolás Germanier, a los 37 minutos del segundo tiempo, le dio la victoria al Lobo.

El Menssana peleó, buscó y le costó mucho, pero finalmente pudo cortar su mala racha.

Este triunfo significó el primer triunfo del equipo entrerriano como local en el torneo y la primera victoria en esta segunda etapa del certamen. Con cinco puntos, Gimnasia quedó en la octava posición de la Zona B por encima de Sol de América (cuatro) y Crucero del Norte (dos).

En la próxima fecha, el Lobo jugará un duelo clave en Formosa ante Sol de América.