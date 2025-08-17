Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: extraditaron a uruguayo acusado de abuso sexual agravado

Por orden del federal juez Hernán Viri detuvieron y extraditaron a un uruguayo acusado de abuso sexual agravado, con una alerta roja de Interpol

17 de agosto 2025 · 14:40hs
La Policía Federal de Concepción del Uruguay detuvo y extraditó a un ciudadano uruguayo con una alerta roja de Interpol, acusado de abuso sexual agravado, por orden del juez Hernán Viri.

En una exitosa operación, agentes de la Policía Federal de Concepción del Uruguay lograron la captura y posterior extradición de un ciudadano uruguayo, quien estaba bajo una alerta roja emitida por Interpol Uruguay. La alerta se originó en el contexto de una investigación por abuso sexual agravado, iniciada el 7 de julio de este año.

Uruguayo abuso sexual agravado Concepción del Uruguay

La investigación se intensificó tras recibir la notificación de Interpol, lo que llevó a los agentes a localizar al fugitivo en un complejo de departamentos en la ciudad de Colón. La relevancia del caso motivó la intervención del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay Nº1, dirigido por el juez subrogante Hernán Sergio Viri, indica La Pirámide.

Tras su captura, el detenido fue trasladado a la División Unidad Operativa Federal de Concepción del Uruguay, donde permaneció durante los trámites de extradición.

Finalmente, el 15 de agosto, se completaron los procedimientos administrativos y diplomáticos necesarios, permitiendo su entrega formal a las autoridades de Interpol Uruguay en el Puente Internacional General José Gervasio Artigas.

Este caso no solo destaca la efectividad de las alertas rojas de Interpol, sino también la importancia de la colaboración entre países en la lucha contra delitos graves, asegurando que los responsables enfrenten la justicia.

