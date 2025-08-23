Tini Stoessel se muestra vulnerable tras su regreso a la actuación

En medio de la felicidad por volver a la actuación después de diez años con Quebranto, Tini Stoessel reveló su costado más vulnerable

En medio de la felicidad por volver a la actuación después de diez años con Quebranto, Tini Stoessel reveló su costado más vulnerable y reconoció lo difícil que fue atravesar tantas noticias falsas en los últimos años.

“Yo nunca fui una persona de salir a aclarar cada vez que se decía una mentira, pero en mi cabeza sí me la aclaraba. Entonces, ese desgaste de alguna manera lo tuve”, señaló la cantante en diálogo con América Noticias.

La artista explicó que esa dinámica dejó marcas emocionales y le permitió reflexionar sobre dónde enfocar su energía: “Hoy vi lo mal que me hizo todo eso, y entendí dónde poner el foco, dónde poner la importancia de la energía y la vida en las personas que realmente me conocen”, afirmó.

A corazón abierto, Tini concluyó: “Las personas que realmente están al lado mío, las que realmente saben lo que me sucede”, destacando la relevancia del apoyo genuino de quienes la rodean.