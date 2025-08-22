Reconocen la violencia de los hinchas chilenos, pero también culpan a Independiente por ocupar la bandeja baja pese a las advertencias de Conmebol.

Avanza en Conmebol la investigación por los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025. Ahora, trascendió el documento de la apertura del expediente, en donde se señalan los testimonios del árbitro del partido, Gustavo Tejera, y los menos conocidos Michael Sánchez Alvarenga, delegado de la Confederación Sudamericana, y el oficial de seguridad, cuyo nombre no fue consignado.

Más allá de los hechos ya conbocidos que quedaron a la vista de todos, la versión de los empleados directos de la casa madre reconoce sin tapujos la violencia largamente desatada del lado de la U "desde el calentamiento" pero termina dando detalles de la presunta responsabilidad de la Policía Bonaerense. En ese punto, todos coinciden en la sucesión de pedidos para que interviniera y las reiteradas negativas en pos de evitar males mayores.

Otra acusación al unísono recae sobre Independiente: en la reunión de seguridad organizativa le habrían insistido en que no habilitara la bandeja Sur Baja y la respuesta fue que ya se encontraba vendida y que se comprometía a reforzar allí la seguridad privada ocupando los escalones inferiores a fin de impedir el acercamiento a la baranda, una condición que al no cumplirse le abrió la puerta a la barbarie.

Independiente conmebol 1 Un duro primer informe de Conmebol complica a Independiente

En un apartado llamativo del documento, también se señala que existe un video donde se aprecia a un hincha chileno que "realizó gestos racistas en contra de los aficionados del equipo local (Independiente), haciendo movimientos que imitaban a un simio (mono) y sosteniendo una banana en la mano". Sí, el expediente del sangriento Independiente vs. Universidad de Chile también sancionará un acto de racismo.

Aportando las declaraciones del juez y sus empleados, Conmebol advierte que ambos clubes quedan sujetos a las penas previstas en sus reglamentaciones que, amén de multas y demás, van hasta "descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones". Podrán presentar pruebas en su defensa hasta el miércoles 27 a las 13, hora de Asunción.

Algunos fragmentos de las declaraciones recabadas por Conmebol

Delegado Michael Sánchez Alvarenga (Paraguay)

"Al finalizar el primer tiempo, los Oficiales de Seguridad se han reunido con el Jefe del Operativo Policial, el Comisario Inspector Javier Bibiano, quien ante la reiterada solicitud de los OSC (Oficiales de Seguridad de CONMEBOL) de ingreso de la fuerza policial al sector donde estaban apostados los hinchas visitantes para contener los hechos violentos, ha respondido en forma negativa, argumentando que el ingreso de la fuerza pública provocaría una tragedia y que dicha acción estaba descartada".

"Por un momento, pareció calmarse la situación, motivo por el cual se ordenó el inicio del segundo tiempo, el cual se disputó por unos pocos minutos, hasta que volvió a iniciarse la agresión de la hinchada visitante y varios hinchas locales, ubicados en el sector inferior del Sector Sur, treparon al portón y un hincha ingresó al campo de juego, el mismo presentaba lesiones sangrantes en la cabeza y solicitaba atención médica siendo retirado por la policía (...). Nuevamente los OSC solicitaron el ingreso de la Policía a la bandeja alta del Sector Sur".

"La Voz del Estadio, sin instrucción mía, emitió una orden de desalojo de la Bandeja Superior, donde estaban apostados los hinchas visitantes y se ha observado que éstos comenzaron a desalojar la bandeja mencionada".

"Luego del contacto entre el Vicepresidente del Club Independiente, el Jefe del Operativo Comisario Inspector Bibiano, los OSC y el Director de Competiciones y Operaciones de CONMEBOL, el Sr. Frederico Nantes, fui informado por el Comisario Bibiano que la Policía NO BRINDABA GARANTÍA".

"Ya aparentemente calmada la situación en gradas, aunque recibíamos información que continuaban las agresiones en la calle, con buses de los hinchas visitantes atacados por hinchas locales, se ha mantenido una reunión en la sala de conferencia de prensa con Darío Ruiz, Encargado de la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad, quien manifestó que la decisión del no ingreso de la Policía a la tribuna visitante era de ellos, cumpliendo protocolos internos de seguridad, a fin de impedir males mayores".

"Considero importante destacar el que los Oficiales de Seguridad de CONMEBOL, en la Reunión de Seguridad de MD-1 habían recomendado no habilitar la Tribuna Sur Baja destinada al público local, a fin de evitar problemas. La respuesta recibida por parte del club local fue que las entradas ya se habían vendido, y que las autoridades locales y el propio club local se comprometían a reforzar la seguridad con guardias privados en la Zona Sur Alta".

Oficial de Seguridad Conmebol

"En la reunión de seguridad MD-1 se recomendó no habilitar la tribuna Sur Baja para público local, considerando que la tribuna Sur Alta estaba destinada a la parcialidad visitante (Universidad de Chile). Al respecto el club local responde que las entradas ya se encontraban vendidas para esa localidad y por lo tanto no era posible acatar nuestra recomendación".

"En este sentido solicitamos a los presentes en la citada reunión(que) se ubicara personal de la policía y seguridad privada en la parte baja de la tribuna destinada al visitante, lo anterior con el fin de evitar el lanzamiento de objetos contundentes o generar algún tipo de desorden contra el público local, para lo cual las autoridades y el club local se comprometieron a reforzar con personal de seguridad privada; no obstante, lo anterior no se cumplió".

"Tres horas antes del inicio del partido se dio ingreso a la parcialidad visitante lo cual sucedió en forma ordenada, bajo supervisión policial y de seguridad privada. Se permitió la instalación de banderas en la baranda de la tribuna y se solicitó a los hinchas visitantes mantener las dos primeras filas liberadas, lo cual con el paso del tiempo no se respetó.".

"En este sentido enfatizamos nuevamente la solicitud realizada por nosotros en la reunión MD-1 respecto a la ubicación en la tribuna visitante de personal de policía y seguridad privada con el fin de evitar que los hinchas visitantes incurrieran en actos de provocación y violencia".

"Los oficiales de seguridad de CONMEBOL solicitamos formalmente a la Policía que ingresaran a la tribuna Sur Alta, donde se encontraba la hinchada de Universidad de Chile, con el fin de disuadir y contener la violencia que se estaba generando en ese sector. La respuesta del jefe operativo fue negativa. Argumentó que, según los protocolos de la Policía Bonaerense un ingreso masivo de la fuerza pública a una tribuna con tal densidad de personas podía provocar una tragedia mayor, por lo que se descartaba completamente esa acción".

"Se reiteró esta solicitud en más de una ocasión, obteniendo siempre la misma respuesta negativa. Cabe destacar que en la reunión de seguridad MD-1, la policía local nunca dio a conocer el mencionado protocolo".

"Una vez cancelado el partido y con todos los jugadores en sus respectivos camerinos, los oficiales de seguridad de CONMEBOL mantuvimos una reunión con el Viceministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el señor Dario Ruiz. En dicha reunión, la autoridad explicó los protocolos de actuación de la Policía en este tipo de escenarios. Manifestó que la Policía no podía ingresar a la tribuna ocupada por la hinchada de Universidad de Chile, dado que un operativo de esa naturaleza con tanta concentración de personas podía desencadenar una tragedia aún mayor".

"El Viceministro expresó de manera explícita que el Gobierno de la Provincia y la policía asumían la responsabilidad de no haber ingresado a la tribuna, sosteniendo que la decisión se tomó en cumplimiento de sus protocolos internos de seguridad".