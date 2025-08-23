Uno Entre Rios | Policiales | Basavilbaso

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

En la mañana de este sábado se produjo un fuerte accidente de tránsito en el acceso a Basavilbaso, más precisamente por avenida Urquiza.

23 de agosto 2025 · 10:21hs
El accidente se produjo en el ingreso a Basavilbaso.

En el hecho estuvieron involucrados un auto y una trafic.

En la mañana de este sábado se produjo un fuerte accidente de tránsito en el acceso a Basavilbaso, más precisamente por avenida Urquiza. En el siniestro vial estuvieron involucrados un automóvil Fiat Duna y una camioneta tipo Trafic.

En el lugar trabajan personal policial, agentes de Tránsito Municipal y el servicio de urgencias del Hospital Sagrado Corazón, que asiste a los involucrados.

En el utilitario viajaban tres personas. Como consecuencia del impacto, el conductor del Fiat Siena y dos de los pasajeros del utilitario resultaron con lesiones, por lo que fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. Se aguarda la determinación del carácter de las lesiones, según informó Periodismo Basavilbaso.

Otro accidente en Basavilbaso

En horas de la mañana de este sábado se registró un segundo siniestro vial en la ciudad. El hecho ocurrió en el paso a nivel de avenida Urquiza, donde colisionaron dos vehículos.

Afortunadamente, el choque no revistió gravedad, aunque provocó la interrupción momentánea del tránsito en la zona. Personal de la división Tránsito Municipal trabajó en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad.

