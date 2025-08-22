Uno Entre Rios | La Provincia | Túnel subfluvial

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Los Gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe llevan adelante el sellado de juntas entre tubos con material hidroactivo en el Túnel Subfluvial.

22 de agosto 2025 · 21:18hs
Se llevan adelante el sellado de juntas entre tubos con material hidroactivo en el Túnel Subfluvial.

Se llevan adelante el sellado de juntas entre tubos con material hidroactivo en el Túnel Subfluvial.

Con una inversión de 43.656.800 pesos, los Gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe llevan adelante el sellado de juntas entre tubos con material hidroactivo, que componen el Túnel Subfluvial, obra que garantiza la integridad estructural y la estanqueidad de la obra, factores fundamentales para la vida útil del viaducto.

Los trabajos en el Túnel Subfluvial

Las tareas están a cargo de la firma Hayce, de Rodolfo Marcelo Ceballos, de San Fernando, Buenos Aires, y forman parte de un top cinco de ítems relacionados al mantenimiento del viaducto, entre los que se cuentan controles estructurales e hídricos, iluminación, ventilación, seguridad y confort vial.

“En ese rango el sellado de juntas entre los tubos es el número uno, porque con ello se evitan posibles filtraciones que podrían afectar la estructura”, explicó el representante del gobierno de Entre Ríos en el Túnel Subfluvial, Eduardo López Segura.

De acuerdo a lo informado por el funcionario entrerriano, el actual es el mejor escenario de los últimos 10 años. En la parte inferior sólo se detectaron dos sectores con una humedad muy leve, y en la parte superior, sobre un lateral, una pequeña aparición. “Claramente con los años las inyecciones de material hidroactivo han realizado un sellado sumamente efectivo”, apunto.

Más adelante, López Segura explicó también que, a modo preventivo, personal de Recursos Hídricos y de Obras Civiles realizan un control casi artesanal de la estructura. “Ellos recorren los 2,4 kilómetros de longitud del viaducto entre Santa Fe y Entre Ríos por debajo de la calzada, realizando inspecciones oculares para determinar el estado de las juntas, si poseen filtraciones o no, y de ser necesario se activa de forma inmediata el proceso para su reparación”.

Consultado acerca de cómo y cuándo se determina efectuar este mantenimiento, explicó que “es una intervención que sólo se puede realizar en invierno debido a un fenómeno físico que es la dilatación o contracción térmica. La dilatación se produce por calor, en verano. Durante esos meses los materiales se dilatan y presionan sobre las juntas sellando completamente las uniones. En invierno con el frio los materiales se contraen, y es allí donde pueden generarse espacios que permitan filtraciones”, concluyó el director.

Datos para tener en cuenta

El viaducto está compuesto por 37 tubos de 65,45 metros cada uno, que componen los poco más de 2.421 metros del viaducto. En la unión de cada tubo existe una junta que hace contacto entre uno y otro, lo que da un total de 36 juntas más otras dos entre tubos y edificios de ventilación.

