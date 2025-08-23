Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

En los allanamientos en Bovril se secuestró droga, dinero en efectivo, celulares, motocicletas y otros elementos importantes para la causa

Este sábado por la mañana personal de la División de Drogas Peligrosas, en forma conjunta con la Dirección General de Drogas Peligrosas, Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales de La Paz, Federal, Feliciano, Villaguay, Nogoyá y Tala llevaron adelante un importante operativo antidrogas en Bovril (departamento La Paz).

La medida, dispuesta bajo los mandamientos judiciales correspondientes, fue ordenada por el Juzgado de Garantías de La Paz, a cargo del doctor Ramón Aurelio Lell, con intervención de la Fiscalía de Facundo Barboza.

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

En total, se concretaron siete allanamientos simultáneos, en los que se logró el secuestro de clorhidrato de cocaína, restos de sustancia estupefaciente sobre utensilios, dos balanzas digitales, dinero en efectivo, nueve teléfonos celulares, una notebook y un lector de tarjetas, anotaciones de interés para la investigación, diecinueve cartuchos calibre 22 y dos motocicletas.

bovril droga allanamientos la paz

Se identificó a 18 personas (10 mujeres y 8 hombres), y se detuvo e incomunicó a dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El operativo forma parte del trabajo sostenido que la Policía de Entre Ríos lleva adelante en el marco de la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.