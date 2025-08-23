Uno Entre Rios | Policiales | Bovril

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

En los allanamientos en Bovril se secuestró droga, dinero en efectivo, celulares, motocicletas y otros elementos importantes para la causa

23 de agosto 2025 · 12:53hs
Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Este sábado por la mañana personal de la División de Drogas Peligrosas, en forma conjunta con la Dirección General de Drogas Peligrosas, Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales de La Paz, Federal, Feliciano, Villaguay, Nogoyá y Tala llevaron adelante un importante operativo antidrogas en Bovril (departamento La Paz).

la paz
Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

La medida, dispuesta bajo los mandamientos judiciales correspondientes, fue ordenada por el Juzgado de Garantías de La Paz, a cargo del doctor Ramón Aurelio Lell, con intervención de la Fiscalía de Facundo Barboza.

Por el hecho de sangre en Concordia hay una persona detenida.

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

El accidente se produjo en el ingreso a Basavilbaso.

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

En total, se concretaron siete allanamientos simultáneos, en los que se logró el secuestro de clorhidrato de cocaína, restos de sustancia estupefaciente sobre utensilios, dos balanzas digitales, dinero en efectivo, nueve teléfonos celulares, una notebook y un lector de tarjetas, anotaciones de interés para la investigación, diecinueve cartuchos calibre 22 y dos motocicletas.

bovril droga allanamientos la paz

Se identificó a 18 personas (10 mujeres y 8 hombres), y se detuvo e incomunicó a dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El operativo forma parte del trabajo sostenido que la Policía de Entre Ríos lleva adelante en el marco de la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

Bovril allanamientos
Noticias relacionadas
Los menores accidentados en Diamante fueron derivados al Hospital San Martín de Paraná.

Dos menores resultaron heridos en Diamante tras caerse de la moto

El conductor volcó su auto en Concepción del Uruguay.

Conductor ebrio volcó en el ingreso a Concepción del Uruguay

La causa por coimas contra Sergio Urribarri busca Tribunal: ocho jueces se apartaron

La causa por coimas contra Sergio Urribarri busca Tribunal: ocho jueces se apartaron

El juicio por jurados en Colón quedó estancado al no haber un veredicto unánime.

En Colón se estancó el Juicio por jurados por un presunto caso de abuso sexual

Ver comentarios

Lo último

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Medios del mundo reflejan el Mani pulite en la Argentina del gobierno de Javier Milei

Medios del mundo reflejan el "Mani pulite en la Argentina" del gobierno de Javier Milei

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Ultimo Momento
Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Medios del mundo reflejan el Mani pulite en la Argentina del gobierno de Javier Milei

Medios del mundo reflejan el "Mani pulite en la Argentina" del gobierno de Javier Milei

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Torneo Regional del Litoral: jornada importante para los clubes entrerrianos

Torneo Regional del Litoral: jornada importante para los clubes entrerrianos

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Policiales
Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Dos menores resultaron heridos en Diamante tras caerse de la moto

Dos menores resultaron heridos en Diamante tras caerse de la moto

Conductor ebrio volcó en el ingreso a Concepción del Uruguay

Conductor ebrio volcó en el ingreso a Concepción del Uruguay

Ovación
Apabi consiguió grandes resultados en tres torneos de jerarquía

Apabi consiguió grandes resultados en tres torneos de jerarquía

Rugby Championship: Los Pumas buscan revancha ante los All Blacks en Vélez

Rugby Championship: Los Pumas buscan revancha ante los All Blacks en Vélez

Torneo Regional del Litoral: jornada importante para los clubes entrerrianos

Torneo Regional del Litoral: jornada importante para los clubes entrerrianos

Rosario Central y Newells disputan una nueva edición del clásico rosarino

Rosario Central y Newell's disputan una nueva edición del clásico rosarino

Un duro primer informe de Conmebol complica a Independiente

Un duro primer informe de Conmebol complica a Independiente

La provincia
Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

Archivaron la causa de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

Archivaron la causa de Kiara Quinteros Koch: se confirmó que se fue por voluntad propia

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

SMN incluyó en el alerta amarillo por vientos fuertes a 13 departamentos entrerrianos

Dejanos tu comentario