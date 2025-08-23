Este sábado por la mañana personal de la División de Drogas Peligrosas, en forma conjunta con la Dirección General de Drogas Peligrosas, Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales de La Paz, Federal, Feliciano, Villaguay, Nogoyá y Tala llevaron adelante un importante operativo antidrogas en Bovril (departamento La Paz).
Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos
En los allanamientos en Bovril se secuestró droga, dinero en efectivo, celulares, motocicletas y otros elementos importantes para la causa
La medida, dispuesta bajo los mandamientos judiciales correspondientes, fue ordenada por el Juzgado de Garantías de La Paz, a cargo del doctor Ramón Aurelio Lell, con intervención de la Fiscalía de Facundo Barboza.
En total, se concretaron siete allanamientos simultáneos, en los que se logró el secuestro de clorhidrato de cocaína, restos de sustancia estupefaciente sobre utensilios, dos balanzas digitales, dinero en efectivo, nueve teléfonos celulares, una notebook y un lector de tarjetas, anotaciones de interés para la investigación, diecinueve cartuchos calibre 22 y dos motocicletas.
Se identificó a 18 personas (10 mujeres y 8 hombres), y se detuvo e incomunicó a dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
El operativo forma parte del trabajo sostenido que la Policía de Entre Ríos lleva adelante en el marco de la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.