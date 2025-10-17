Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

El que condenó al hombre por abuso sexual fue el centésimo cuadragésimo cuarto juicio por jurados desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, impuso hoy la pena de 20 años de prisión efectiva a M.P.M.F a quien un jurado popular declaró culpable, el pasado 3 de octubre en Victoria, de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda reiterado y en concurso real, y abuso sexual simple agravado por la guarda reiterado y en concurso real; todos en concurso material entre sí”.

El magistrado, de acuerdo a lo peticionario por el MInisterio Público Fiscal, ordenó a su vez medidas cautelares y restrictivas en defensa y protección de las víctimas y testigos. Y precisó que la condena, una vez que adquiera ejecutoriedad, se deberá cumplir en la Unidad Penal que determine la autoridad Penitenciaria de acuerdo a sus capacidades operativas de alojamiento una vez que sentencia adquiera ejecutoriedad.

En el juicio, que se desarrolló a puertas cerradas por tratarse de un delito contra la integridad sexual, actuaron, por el Ministerio Público Fiscal, los fiscales Eduardo Guaita y Flavia Villanueva.

En la defensa del imputado, la abogada Luisina Rossi y el abogado Alejandro Ress.

Se trató del centésimo cuadragésimo cuarto juicio que se desarrolló en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.