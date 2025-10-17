Uno Entre Rios | Policiales | hombre

Condenan a un hombre a 20 años de prisión efectiva por abuso sexual

17 de octubre 2025 · 15:45hs
El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, impuso hoy la pena de 20 años de prisión efectiva a M.P.M.F a quien un jurado popular declaró culpable, el pasado 3 de octubre en Victoria, de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda reiterado y en concurso real, y abuso sexual simple agravado por la guarda reiterado y en concurso real; todos en concurso material entre sí”.

El magistrado, de acuerdo a lo peticionario por el MInisterio Público Fiscal, ordenó a su vez medidas cautelares y restrictivas en defensa y protección de las víctimas y testigos. Y precisó que la condena, una vez que adquiera ejecutoriedad, se deberá cumplir en la Unidad Penal que determine la autoridad Penitenciaria de acuerdo a sus capacidades operativas de alojamiento una vez que sentencia adquiera ejecutoriedad.

En el juicio, que se desarrolló a puertas cerradas por tratarse de un delito contra la integridad sexual, actuaron, por el Ministerio Público Fiscal, los fiscales Eduardo Guaita y Flavia Villanueva.

En la defensa del imputado, la abogada Luisina Rossi y el abogado Alejandro Ress.

Se trató del centésimo cuadragésimo cuarto juicio que se desarrolló en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

