Un hombre se topó con una yarará, la mató, y en su interior encontró 20 crías

Un trabajador rural vivió un momento de tensión este viernes en un establecimiento de Raíces Este, al encontrarse con un enorme ejemplar de yarará.

5 de marzo 2026 · 19:56hs
El ejemplar de yarará tenía 20 crías en su interior.

Un trabajador rural vivió un momento de tensión este viernes por la tarde en un establecimiento de Raíces Este, en el Departamento Villaguay, cuando se encontró inesperadamente con una serpiente yarará mientras realizaba tareas de desmalezado cerca de la vivienda que ocupa junto a su familia.

El encuentro con la yarará

Según relató el hombre, oriundo de la zona norte del Departamento Uruguay, el encuentro ocurrió cuando trabajaba con un machete limpiando el terreno. Presume que, sin advertir la presencia del animal, lo pisó accidentalmente, lo que provocó que la serpiente reaccionara de manera agresiva. Ante la situación y al considerarla una amenaza potencial, el trabajador decidió matarla con el machete que utilizaba para su tarea.

El ejemplar medía algo más de un metro de largo y presentaba características que indicaban que había comido recientemente. Sin embargo, tras examinar el cuerpo del animal surgió un dato que sorprendió a los presentes: en su interior había 20 viboreznos, también conocidos como crías o pichones de yarará.

El hallazgo generó asombro entre los trabajadores del lugar, ya que no es habitual encontrar una cantidad tan elevada de crías en un mismo ejemplar. La yarará es una de las serpientes más temidas del territorio argentino debido a la potencia de su veneno. Ante una mordedura, los especialistas recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud para recibir suero antiofídico, tratamiento clave para evitar complicaciones graves o incluso la muerte.

El trabajador señaló además que días atrás se había cruzado con otra serpiente de gran tamaño de la misma especie en la zona, aunque en esa ocasión el animal no mostró comportamiento agresivo y simplemente siguió su camino. Según indicó, nunca antes había tenido un encuentro tan tenso con una yarará como el ocurrido este viernes, indicó FM Riel.

