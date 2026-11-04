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Multisectorial de derechos humanos de Concordia conformes con resolución judicial

Organizaciones de Derechos Humanos de Concordia expresacon conformidad con el rechazo de apelaciones interpuestas por cuatro represores

4 de noviembre 2026 · 09:24hs
Organizaciones de Derechos Humanos de Concordia expresacon conformidad con el rechazo de apelaciones interpuestas por cuatro represores 

Organizaciones de Derechos Humanos de Concordia expresacon conformidad con el rechazo de apelaciones interpuestas por cuatro represores 

La multisectorial de derechos humanos de Concordia manifestó su conformidad con la resolución emanada de la Cámara de apelaciones de Paraná que rechazando los recursos de apelación interpuestos por cuatro ex integrantes del Ejército. "Cconfirma que el hecho imputado de asociación ilícita, tormento contra ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad uruguaya en el marco del plan Cóndor y el encubrimiento del homicidio de Jorge Papetti, constituyen delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible", expresaron.

Según la organización de DD.HH este fallo vuelve a poner de relieve la importancia de la imposición del cartel que señaliza al Regimiento como Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última dictadura cívico-militar, como sitio de la Memoria. Esto es "que asegure la transmisión de los hechos históricos a las nuevas generaciones y revele la verdad del genocidio, aquella verdad objetivamente probada por el Poder Judicial que garantiza la Justicia y un pacto básico de convivencia al condenar aquellos delitos que ofenden a todos los seres humanos".

Asimismo, posibilita volver a repudiar declaraciones negacionistas de representantes del pueblo, en boca de un concejal y no cuestionadas por referentes del oficialismo que, desde la mayor ignorancia y falta de pruebas ha puesto en cuestión la Verdad histórica de los delitos aberrantes, inadmisibles que aún reivindican. "Solo con Memoria Verdad y Justicia es posible construir una sociedad democrática y un futuro de paz y esperanza", señalan en un comunicado.

Por otro lado, manifiesta preocupación y rechaza de modo decidido cualquier modificación de la normativa vigente- además a todas luces legalmente cuestionable- que habilite el uso coercitivo y represivo contra los vecinos de nuestra ciudad de Concordia, de armas letales o menos letales ( pero que ponen en riesgo la vida o funciones vitales) por parte de la Guardia de seguridad urbana municipal, oportunamente creada con fines de prevención, persuasión y auxilio de la autoridad policial provincial.

"Apiramos a que los concejales y el Intendente municipal desalienten estas medidas represivas y concentren sus esfuerzos y su creatividad en generar políticas que efectivamente garanticen los derechos humanos y sociales de todas las personas, especialmente en este momento histórico, social y político crítico, donde esos derechos fundamentales están siendo particular y profundamente vulnerados", puntualizaron.

Las causas

  • Alemán y Echeverría: Procesados por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos a ciudadanos uruguayos, abuso deshonesto agravado y encubrimiento del homicidio de Jorge Emilio Papetti.
  • Galeano: Procesado como coautor de asociación ilícita y encubrimiento del homicidio de Papetti.
  • Goris: Procesado por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y tormentos a Papetti, además del encubrimiento de su muerte.
  • Plan Cóndor y tormentos a uruguayos: Por el secuestro y torturas (incluyendo abuso sexual) sufrido por ciudadanos uruguayos en julio de 1977 en Concordia, antes de su traslado clandestino a su país.
  • Muerte y encubrimiento de Jorge Emilio Papetti: Conscripto detenido en marzo de 1977, torturado en el Regimiento y muerto por tormentos en la Unidad Penal N°1 de Paraná. Los acusados montaron un falso operativo de fuga para encubrir el crimen, permaneciendo el cuerpo desaparecido.

Multisectorial de Derechos Humanos Concordia Justicia Federal
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