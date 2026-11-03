Solicitan ayuda para financiar cirugía para policía de Concordia

Ante la interrupción del servicio de OSER, la familia del policía de Concordia debe reunir $5 millones para la operación indispensable para salvar su vida

Ante la interrupción del servicio de OSER, la familia del policía de Concordia debe reunir $5 millones para la operación indispensable para salvar su vida

Ante la interrupción del servicio de OSER, la familia del policía de Concordia debe reunir $5 millones para la operación indispensable para salvar su vida

El efectivo policial se encuentra internado en estado de gravedad en el Sanatorio Concordia. Ante la interrupción del servicio de la obra social OSER, su familia requiere reunir $5.000.000 para llevar a cabo una intervención quirúrgica denominada Colangiopancreatografía Retrograda Endoscopica.

El funcionario policial Mario Córdoba , numerario de la Comisaría 3ra de Concordia , atraviesa un delicado momento de salud -pancriatitis- que ha motivado una movilización solidaria. El efectivo en actividad permanece internado en el Sanatorio Garat, donde el cuerpo médico determinó la necesidad impostergable de someterlo a una cirugía de urgencia.

La situación física del agente reviste extrema gravedad, por lo que el tiempo de respuesta resulta determinante para el cuadro clínico que afronta.

La urgencia médica se ve agravada por la falta de cobertura prestacional, ya que la obra social correspondie

nte se encuentra actualmente cortada en Concordia.

El costo de la cirugía

El costo total estipulado para la intervención quirúrgica asciende a $5.000.000. Ante la imposibilidad de cubrir dicha suma de forma particular e inmediata, la familia del oficial solicita el apoyo de la comunidad para reunir los fondos necesarios.

Frente a la desesperación por el estado de salud del oficial, su esposa, Soledad Hariri, encabeza el pedido de asistencia económica. Los aportes voluntarios pueden ser transferidos de forma directa mediante la plataforma Mercado Pago.

-Alias de transferencia: Alias soledad.hanri

-Destinataria: Soledad Hanri

Asimismo, la familia apela a la solidaridad colectiva pidiendo que la solicitud de ayuda sea compartida masivamente con el fin de generar un efecto multiplicador que permita alcanzar la meta económica a la brevedad.

Argumentos de Femer

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) dispuso la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de la obra social, a partir del lunes 2 de noviembre. La medida fue comunicada formalmente a Obra Social de Entre Ríos (OSER) luego de los reiterados reclamos por descuentos aplicados sobre los honorarios médicos correspondientes a prestaciones en internación facturadas durante junio y julio de 2026.

En un comunicado se destacó que desde la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) se realizaron numerosas reuniones para aclarar normas, unificar criterios, corregir errores en los sistemas y acordar la devolución de los importes retenidos. Sin embargo, las gestiones no permitieron alcanzar una solución y persisten los incumplimientos, sin plazos definidos para regularizar la situación”.

Desde ambas instituciones se consideró que la “situación genera un perjuicio económico directo a los profesionales que brindaron efectivamente las prestaciones, agravado por el atraso de los aranceles médicos establecidos por la obra social”.

También se señaló que “ante la falta de respuestas al reclamo formalizado el 28 de octubre, Femer comunicó este lunes 2 de noviembre la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de OSER, hasta tanto se avance en una solución al conflicto”.

Desde el Círculo Médico Departamento Paraná se acompañó el reclamo de Femer y se reafirmó el “compromiso con la defensa de condiciones justas para el ejercicio profesional y el derecho de los pacientes a recibir una atención médica adecuada”.

En tal contexto se consideró “indispensable que OSER brinde respuestas concretas y urgentes que permitan regularizar los pagos pendientes, resolver las diferencias existentes y restablecer la normal prestación de los servicios”. Finalmente se indicó que “la salud requiere responsabilidad, diálogo y compromisos que se cumplan”