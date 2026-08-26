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Concordienses participaron del entrenamiento del Preseleccionado M16 de Rugby

Diecinueve jugadores concordienses participaron del entrenamiento del Preseleccionado M16 de la Unión Entrerriana de Rugby, realizado en Concepción del Uruguay.

26 de agosto 2026 · 14:51hs
Concordienses participaron del entrenamiento del Preseleccionado M16 de Rugby.

Concordienses participaron del entrenamiento del Preseleccionado M16 de Rugby.

Durante la jornada del domingo se llevó a cabo en las instalaciones del Club Universitario de Concepción del Uruguay (CUCU) un entrenamiento del Preseleccionado M16 de la Unión Entrerriana de Rugby, que contó con la presencia de 19 jugadores de Concordia.

Por el Club Espinillos fueron convocados Ramiro Álvarez, Lautaro Cariaga, Bautista Solís, Valentino Da Silva, Felipe Tamagno, Tiago Rodríguez, Simón Mover, Bautista Zafatle, Luciano Pertussatti, Tomás Quintero, Francisco Spicher y Felipe Lezcano.

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Diecinueve jugadores de Concordia fueron convocados al Preseleccionado M16

En tanto, por el Club Salto Grande participaron Luca Dippietro Solís, Matías Scattini, Mirko Kremer, Álvaro Fletcher, Joaquín Erramuspe, Máximo Cepeda, Jano Agosti y Salvador Russo.

La jornada permitió a los jóvenes rugbiers compartir una nueva experiencia de entrenamiento junto a jugadores de distintos clubes de la provincia, en un marco de camaradería y trabajo deportivo.

La actividad forma parte del proceso de observación y selección de jugadores que lleva adelante la Unión Entrerriana de Rugby, con el objetivo de comenzar a definir una futura convocatoria para participar en un certamen juvenil de carácter nacional.

Concordia Rugby
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