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Estudiantes y Rowing van por una fecha clave en el Regional del Litoral

Estudiantes jugará de visitante con Universitario de Rosario y el Paraná Rowing Club se mide con CRAI ambos por la fecha 14. Arrancan a las 14.15.

29 de agosto 2026 · 08:37hs
Estudiantes juega en Rosario.

Jano Colcerniani

Estudiantes juega en Rosario.

El Top 10 del Torneo Regional del Litoral ingresará este sábado en su fecha 14, con dos partidos que tendrán especial interés para el rugby de Paraná. Estudiantes buscará mantenerse en los primeros puestos cuando visite a Universitario de Rosario, mientras que Paraná Rowing Club afrontará una exigente parada frente a CRAI.

Lo de Estudiantes

El CAE llega a esta jornada como uno de los líderes de la competencia. Comparte la primera posición con Duendes, ambos con 46 puntos, y tendrá por delante una visita de riesgo ante Universitario de Rosario, que marcha séptimo con 32 unidades.

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El equipo paranaense sabe que un buen resultado en Rosario puede ser determinante en la pelea por los primeros lugares, cuando el campeonato comienza a ingresar en su tramo decisivo. Estudiantes viene sosteniendo una campaña destacada y buscará ratificarla fuera de casa.

Por su parte, Rowing tendrá un compromiso complicado en la autopista frente a CRAI. El conjunto paranaense ocupa actualmente la octava posición, con 28 puntos, y necesita sumar para acercarse al grupo que pelea por los puestos de privilegio.

CRAI, sexto con 35 unidades, también llega con la necesidad de recuperarse luego de la derrota sufrida ante Universitario de Rosario. Por eso, el encuentro aparece como una buena oportunidad para Rowing de conseguir un resultado positivo ante un rival directo en la tabla.

Todos los encuentros comenzarán a las 14.15, horario establecido debido al partido que Los Pumas disputarán ante Australia en Jujuy.

La programación de la fecha 14 se completa con Universitario de Rosario-Estudiantes, Duendes-Gimnasia y Esgrima, Jockey Club de Rosario-Santa Fe Rugby, Jockey Club de Venado Tuerto-Old Resian y CRAI-Paraná Rowing.

Posiciones: Duendes y Estudiantes, 46 puntos; Santa Fe Rugby, 44; Jockey Club de Rosario, 43; Gimnasia y Esgrima, 38; CRAI, 35; Universitario de Rosario, 32; Paraná Rowing, 28; Old Resian, 23; y Jockey Club de Venado Tuerto, 13 unidades.

En tanto, Segunda División habrá partidos por la Copa de Oro en su primera fecha. Los encuentros son los siguientes: Universitario-Provincial; CRAR de Rafaela-Logaritmo; Caranchos vs. Alma Juniors.

En tanto Segunda División (Copa de Plata 1° fecha) Tilcara tendrá acción este sábado de visitante. Los encuentros son: Los Pampas vs. Gimnasia de Pergamino La Salle Jobson-San Nicolás Rugby y Cha Roga -Tilcara.

Estudiantes Rowing Regional del Litoral Rugby
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