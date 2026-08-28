La jornada reunió a funcionarios y especialistas para abordar los desafíos de una sociedad longeva y diseñar políticas públicas para mayores en Paraná.

Paraná reunió a especialistas para debatir políticas públicas ante una sociedad cada vez más longeva.

Paraná fue sede este viernes de la primera capacitación sobre políticas de longevidad, una jornada organizada por la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS). La actividad se desarrolló en el salón Mariano Moreno y reunió a especialistas y representantes de distintas áreas de la Municipalidad.

La apertura estuvo a cargo de la intendenta Rosario Romero, quien destacó la necesidad de que el Estado incorpore la perspectiva de la longevidad en el diseño de políticas públicas y en las decisiones vinculadas con la vida cotidiana de las personas mayores.

El ciclo "Emociones en Familia" continúa hoy en Concordia y el martes en Paraná

Piden conocer qué pasó con la colección del Museo del Mate de Paraná

“Ante el desafío de una sociedad cada vez más longeva, los Estados tenemos que contar con políticas públicas destinadas a acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas mayores”, señaló Romero.

La intendenta también remarcó la importancia de articular acciones entre el Estado y la sociedad civil. En ese sentido, sostuvo que la responsabilidad de afrontar los cambios demográficos no corresponde únicamente a los gobiernos, sino que requiere de un compromiso compartido con la comunidad.

Accesibilidad y calidad de vida

Romero planteó que la perspectiva de la longevidad debe estar presente en cuestiones concretas de la gestión municipal, como la movilidad y la accesibilidad urbana.

“Tenemos que trabajar entre todos en temas como la transitabilidad y la movilidad en la ciudad, pensando en cómo circulamos por las veredas y cómo construimos una ciudad cada vez más accesible e inclusiva para todas las edades”, afirmó.

La propuesta apunta a abordar la longevidad de manera transversal, involucrando a diferentes áreas de la administración municipal y no únicamente a aquellas vinculadas directamente con las personas mayores.

El director de ACEP Entre Ríos, Santiago Halle, destacó que Paraná haya sido elegida como sede de la capacitación y señaló que el aumento de la expectativa de vida constituye una transformación que plantea nuevos desafíos para las políticas públicas.

“Vivimos en una sociedad más longeva que antes y seguramente en el futuro seremos más longevos todavía”, expresó Halle, quien consideró positivo que las personas vivan más años y, en muchos casos, en mejores condiciones.

Además, explicó que la capacitación busca promover una mirada integral sobre la longevidad, incluyendo también las políticas destinadas a las juventudes, con el objetivo de favorecer una longevidad activa y con mayor independencia funcional.

Herramientas para la gestión pública

La especialista en políticas públicas orientadas a la longevidad de ACEP, Paula Amor, sostuvo que el fenómeno ya forma parte de la realidad social del país.

“La longevidad es un hecho, no es algo futuro para la Argentina, es una realidad que ya existe”, afirmó.

Amor valoró las políticas que lleva adelante la Municipalidad de Paraná y destacó que la temática forme parte de las prioridades de la gestión local. En ese sentido, consideró auspicioso que la ciudad avance en la incorporación de esta perspectiva en sus políticas públicas.

La jornada también contó con la participación del vicepresidente primero de ACEP Nacional, Carlos Rizzuti, quien analizó los desafíos derivados del crecimiento de la población mayor y destacó el papel de los gobiernos locales.

Por su cercanía con la ciudadanía, los municipios constituyen una de las primeras instancias del Estado a las que recurren las personas para resolver necesidades vinculadas con su vida cotidiana.

Finalmente, el asesor de ACEP, Damián González Fara, presentó herramientas e indicadores vinculados con la longevidad. Entre ellos, abordó aquellos relacionados con la presión sobre el sistema sanitario y la generación de información para mejorar la toma de decisiones en los distintos niveles del Estado.