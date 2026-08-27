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El TCR South America llegará a Concordia en septiembre

El 12 y 13 de septiembre el TCR South America tendrá su segunda presentación en Argentina. Leo Pernía, Bebu Girolami, Nelsinho Piquet entre los pilotos.

27 de agosto 2026 · 19:56hs
La categoría de autos de turismo estará en la provincia para su séptima fecha del año.

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El TCR South America llegará a Concordia el 12 y 13 de septiembre, lo que será una propuesta imperdible para todos los fanáticos de la velocidad y el automovilismo. El trazado entrerriano será escenario de un espectáculo único, con autos de nivel mundial y los pilotos más importantes de Sudamérica como el campeón Leonel Pernía, el internacional Néstor Bebu Girolami y el ex F1, el brasileño Nelson Piquet Jr.

El TCR South America estará en Concordia.

El TCR South America estará en Concordia.

Por primera vez en su historia, Bradesco TCR South America correrá en Concordia. La categoría que lleva a Sudamérica el exitoso concepto TCR, presente en los principales campeonatos del mundo, llega con una grilla de lujo y carreras cargadas de acción.

Néstor Girolami fue uno de los ganadores en el TCR South América que se disputó en Córdoba.

La fecha cordobesa del TCR South América tuvo un triunfo local y otro brasileño

Néstor Girolami se quedó con la referencia del viernes en el Oscar Cabalén de Alta Gracia.

El TCR South America dio inicio a su etapa argentina en Córdoba

Una oportunidad única para ver de cerca a pilotos de primer nivel, disfrutar de los autos de última tecnología y vivir una experiencia para disfrutar en familia, amigos y todos los fanáticos del automovilismo.

Hace diez días la categoría se presentó en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, donde disputó su primera carrera del año en Argentina, tras su paso por Brasil. Néstor Girolami y Raphael Reis consiguieron las victorias en el trazado cordobés. El argentino del Hyundai Elantra N #29 del Hyundai MSA y el brasileño del Cupra León VZ #77 de W2 Pro GP se llevaron los triunfos y se acercaron en el campeonato a Leonel Pernía que terminó tercero y cuarto en ambas competencias de la cita cordobesa.

El TCR South America gana impulso

Una de las principales características del proyecto es que Badesco TCR South America no funciona de manera aislada. Forma parte del concepto TCR desarrollado internacionalmente por WSC Group. Actualmente existen más de 35 campeonatos bajo reglamento TCR y más de 1.000 autos vendidos a nivel mundial, según la propia categoría.

Esto permite que los pilotos y equipos sudamericanos puedan tener contacto con una plataforma internacional. La conexión más importante es con el FIA TCR World Tour, campeonato mundial del concepto TCR. En términos simples, el proyecto evolucionó desde un campeonato regional de autos de turismo hacia una plataforma sudamericana integrada al sistema mundial TCR.

Un dato histórico de 2026 es que por primera vez el campeonato terminará en Uruguay, en El Pinar. También se incorporan Concordia y Posadas como escenarios del campeonato por primera vez.

Este año se sumó Hyundai como equipo oficial y se incorporó el cordobés Néstor Bebu Girolami como piloto del equipo. Con la llegada de Hyundai, hoy son seis automotrices que participan en forma habitual en la categoría. Ellas son: Hyundai, Honda, Audi, Peugeot, Cupra y Lynk & Co. El torneo es liderado por Leonel Pernía con 323 puntos, seguido por Raphael Reis con 265, Néstor Girolami con 251, Juan Ángel Rosso con 215 y Joaquín Cafaro con 215.

TCR South America Concordia Leonel Pernía
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