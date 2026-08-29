Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Los Pumas juegan con Australia en la provincia de Jujuy

Los Pumas enfrentarán a Australia este sábado, desde las 16, por la ventana internacional de agosto. Se disputará en el Estadio 23 de Agosto.

29 de agosto 2026 · 09:58hs
Los Pumas vuelven a jugar este sábado.

Prensa UAR.

Los Pumas vuelven a jugar este sábado.

Los Pumas tendrán un muy interesante encuentro este sábado cuando se enfrenten con Australia, en el que será su quinto partido del año. Los argentinos, que son dirigidos por Felipe Contepomi, saldrán a la cancha con los mismos 15 titulares que enfrentaron a Sudáfrica hace solo tres semanas, en la derrota por 17-10 en el Estadio José Amalfitani de Vélez.

El seleccionado argentino de rugby llega a este enfrentamiento en medio de un discreto 2026 que comenzó con tres partidos consecutivos correspondientes al Nations Championship, donde solo pudo superar a Gales (35-21), mientras que cayó en las dos presentaciones restantes primero contra Escocia (47-38) y luego ante Inglaterra (31-24).

las leonas y paises bajos definen por penales el titulo en la final del mundial de hockey 2026

Las Leonas y Países Bajos definen por penales el título en la final del Mundial de Hockey 2026

liga provincial: el lider visita a uno de sus escoltas

Liga Provincial: el líder visita a uno de sus escoltas

El cuarto test match del año se dio el 8 de agosto, con la ajustada derrota contra Sudáfrica, que actualmente es la bicampeona del mundo de rugby y que siempre representó un verdadero dolor de cabeza para Los Pumas.

Luego de este partido, Los Pumas se volverán a enfrentar con Australia el próximo 5 de septiembre en Mendoza, mientras que cerrarán el 2026 en noviembre con los últimos tres partidos correspondientes al Nations Championship, donde visitarán a Irlanda, Italia y Francia.

Este año es fundamental para Los Pumas, ya que se da en la antesala de lo que será el Mundial de Rugby de 2027, que se llevará a cabo en Australia.

En las últimas dos décadas, la Argentina se acostumbró a ser protagonista en el Mundial de Rugby, al alcanzar las semifinales en tres de las últimas cinco ediciones.

El XV titular de Los Pumas para recibir a Australia en Jujuy: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

Detalles del partido de Los Pumas en Jujuy

  • Fecha: Sábado 29
  • Hora: 16:00 (hora argentina).
  • Cancha: Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy.
  • TV: ESPN y Disney+ Premium.

Los Pumas Australia Jujuy Rugby
Noticias relacionadas
orgullo entrerriano: la delegacion sub-14 completa hoy suparticipacion en el campeonato nacional de voley en chaco

Orgullo entrerriano: la delegación sub-14 completa hoy suparticipación en el Campeonato Nacional de Vóley en Chaco

los gurises de entre rios van por el pase a la final del argentino de selecciones u13

Los gurises de Entre Ríos van por el pase a la final del Argentino de Selecciones U13

Estudiantes juega en Rosario.

Estudiantes y Rowing van por una fecha clave en el Regional del Litoral

Fabricio Pistrilli trabaja en la preparación física y técnica de sus alumnos, sea para la competencia o no.

Fabricio Pistrilli, el licenciado del pugilismo paranaense

Ver comentarios

Lo último

Las Leonas y Países Bajos definen por penales el título en la final del Mundial de Hockey 2026

Las Leonas y Países Bajos definen por penales el título en la final del Mundial de Hockey 2026

WhatsApp refuerza la seguridad ante llamadas desconocidas

WhatsApp refuerza la seguridad ante llamadas desconocidas

Ricardo Darín aseguró que espera que pueda volver a hacer cine con la nuestra

Ricardo Darín aseguró que espera que pueda volver a hacer cine "con la nuestra'"

Ultimo Momento
Las Leonas y Países Bajos definen por penales el título en la final del Mundial de Hockey 2026

Las Leonas y Países Bajos definen por penales el título en la final del Mundial de Hockey 2026

WhatsApp refuerza la seguridad ante llamadas desconocidas

WhatsApp refuerza la seguridad ante llamadas desconocidas

Ricardo Darín aseguró que espera que pueda volver a hacer cine con la nuestra

Ricardo Darín aseguró que espera que pueda volver a hacer cine "con la nuestra'"

El horóscopo para este sábado 29 de agosto de 2026

El horóscopo para este sábado 29 de agosto de 2026

Liga Provincial: el líder visita a uno de sus escoltas

Liga Provincial: el líder visita a uno de sus escoltas

Policiales
Federación: declararon culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante

Federación: declararon culpable a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante

La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Ovación
Liga Provincial: el líder visita a uno de sus escoltas

Liga Provincial: el líder visita a uno de sus escoltas

Orgullo entrerriano: la delegación sub-14 completa hoy suparticipación en el Campeonato Nacional de Vóley en Chaco

Orgullo entrerriano: la delegación sub-14 completa hoy suparticipación en el Campeonato Nacional de Vóley en Chaco

Los gurises de Entre Ríos van por el pase a la final del Argentino de Selecciones U13

Los gurises de Entre Ríos van por el pase a la final del Argentino de Selecciones U13

Los Pumas juegan con Australia en la provincia de Jujuy

Los Pumas juegan con Australia en la provincia de Jujuy

Estudiantes y Rowing van por una fecha clave en el Regional del Litoral

Estudiantes y Rowing van por una fecha clave en el Regional del Litoral

La provincia
Lluvias, humedad y cambios de temperatura ponen en jaque a la producción hortícola

Lluvias, humedad y cambios de temperatura ponen en jaque a la producción hortícola

Paraná reunió a especialistas para debatir políticas públicas ante una sociedad cada vez más longeva

Paraná reunió a especialistas para debatir políticas públicas ante una sociedad cada vez más longeva

Paro docente: en su segunda jornada alcanzó el 80% de acatamiento

Paro docente: en su segunda jornada alcanzó el 80% de acatamiento

La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en Plaza Carbó

La Feria en tu Barrio suma un nuevo punto fijo en Plaza Carbó

Diputados preocupados por situación del PAMI Concordia

Diputados preocupados por situación del PAMI Concordia

Dejanos tu comentario