Los Pumas juegan con Australia en la provincia de Jujuy

Los Pumas enfrentarán a Australia este sábado, desde las 16, por la ventana internacional de agosto. Se disputará en el Estadio 23 de Agosto.

Los Pumas tendrán un muy interesante encuentro este sábado cuando se enfrenten con Australia, en el que será su quinto partido del año. Los argentinos, que son dirigidos por Felipe Contepomi, saldrán a la cancha con los mismos 15 titulares que enfrentaron a Sudáfrica hace solo tres semanas, en la derrota por 17-10 en el Estadio José Amalfitani de Vélez.

El seleccionado argentino de rugby llega a este enfrentamiento en medio de un discreto 2026 que comenzó con tres partidos consecutivos correspondientes al Nations Championship, donde solo pudo superar a Gales (35-21), mientras que cayó en las dos presentaciones restantes primero contra Escocia (47-38) y luego ante Inglaterra (31-24).

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El cuarto test match del año se dio el 8 de agosto, con la ajustada derrota contra Sudáfrica, que actualmente es la bicampeona del mundo de rugby y que siempre representó un verdadero dolor de cabeza para Los Pumas.

Luego de este partido, Los Pumas se volverán a enfrentar con Australia el próximo 5 de septiembre en Mendoza, mientras que cerrarán el 2026 en noviembre con los últimos tres partidos correspondientes al Nations Championship, donde visitarán a Irlanda, Italia y Francia.

Este año es fundamental para Los Pumas, ya que se da en la antesala de lo que será el Mundial de Rugby de 2027, que se llevará a cabo en Australia.

En las últimas dos décadas, la Argentina se acostumbró a ser protagonista en el Mundial de Rugby, al alcanzar las semifinales en tres de las últimas cinco ediciones.

El XV titular de Los Pumas para recibir a Australia en Jujuy: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

Detalles del partido de Los Pumas en Jujuy