Uno Entre Rios | Escenario | Ricardo Darín

Ricardo Darín aseguró que espera que pueda volver a hacer cine "con la nuestra'"

El actor habló del estado actual de la industria audiovisual argentina tras el desfinanciamiento del Incaa

29 de agosto 2026 · 11:39hs
Ricardo Darín habló una vez más de la situación del cine argentino

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Ricardo Darín, el actor argentino por antonomasia, defendió una vez más al cine nacional en un momento delicado. En una entrevista radial, habló de la preocupante situación que vive la industria audiovisual argentina, que depende casi totalmente de las producciones de plataformas tras el desfinanciamiento del Incaa ejecutado por el gobierno de Javier Milei.

“Gran parte de las realizaciones cinematográficas y audiovisuales se deben a la aparición de las plataformas, porque si no estaríamos en el horno. Todos lo sabemos. Esperemos que en algún momento podamos volver a la vieja usanza de poder soñar con hacer películas, como dicen los haters, con la nuestra y no tener que depender de otros”, dijo en diálogo con El Observador 107.9.

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Darín viene de protagonizar la adaptación de “El Eternauta”, que se convirtió en un gran éxito de Netflix y tiene su segunda temporada en desarrollo. “Se produjo gracias a, creo yo, la intervención de una productora como K&S, que realmente se puso los pantalones y se la jugó, y a una plataforma, que, dicho sea de paso, es a quienes tenemos que agradecerles últimamente”, apuntó.

En este sentido, el actor subrayó la dependencia que hoy tiene la industria de la intervención de plataformas y grandes productoras para mantenerse activa. Los desarrollos independientes y federales enfrentan grandes desafíos tras la desaparición de políticas públicas nacionales de apoyo, y en muchos casos se aferran a iniciativas regionales o provinciales. También con Netflix, Darín protagoniza junto a Diego Peretti la película "Lo dejamos acá", que tendrá su estreno mundial próximamente en el Festival de San Sebastián.

Darín sobre el impacto de “El Eternauta”

Ricardo también se refirió al fenómeno en que se convirtió “El Eternauta”, y en particular al impacto que tuvo entre los más jóvenes. “Hasta ‘El Eternauta’, yo caminaba por la calle y por supuesto, la gente grande, los adultos, la gran mayoría me conoce, me saluda, me habla, me habla de alguna película, de alguna cosa. Pero no podías esperar que los chicos me conocieran”, afirmó al respecto.

“Estoy asombrado de lo que ocurrió con los chicos con ‘El Eternauta’. Es una cosa impresionante. Me llena de orgullo y de satisfacción porque no fue buscado, pero sí fue encontrado”, sumó.

Finalmente, el actor habló sobre la segunda temporada de la serie, que todavía no tiene fecha estimada de rodaje o estreno. “La expectativa que generó la primera temporada moralmente nos obliga a que, como mínimo, tenga la misma calidad. Si todo sale como lo tenemos previsto, como lo estamos visualizando, habrá valido la pena esperar tanto tiempo, porque creo yo que va a ser de una factura extraordinaria”.

Ricardo Darín cine El Eternauta actor
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