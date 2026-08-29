Las Leonas vencieron a Países Bajos en los penales y se consagraron campeonas del mundo

Sofía Cairó anotó el cuarto penal y Las Leonas se impusieron 3 a 1 en la definición tras igualar 1 a 1 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen

La selección argentina femenina de hockey, más conocida como Las Leonas, derrotaron este sábado por penales a su par de Países Bajos en la gran final del Mundial. Las neerlandesas se pusieron en ventaja a los 14 minutos del segundo cuarto a través de Yibbi Jansen.

Sobre el final, en el séptimo córner corto, Las Leonas consiguieron el gol de la igualdad ante Países Bajos gracias al gol de Majo Granatto. Con este resultado, Las Leonas fueron a penales australianos, donde vencieron por 3 a 1 a Países Bajos, destronando así al campeón vigente.

Las Leonas se habían metido este jueves en la final del Mundial, gracias a un apretado triunfo 1-0 en las semifinales ante Australia, en un partido que se inclinó a su favor recién al minuto y medio del último cuarto gracias al gol de Julieta Jankunas.

Previamente, en la fase de grupos, las dirigidas por Fernando Ferrara habían igualado 1-1 con Estados Unidos, para luego vencer 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia, mientras que en la segunda fase le ganaron 3-0 a España y empataron sin goles con Bélgica.

Grandes figuras

Las grandes figuras del equipo conducido por Fernando Ferrara fueron Sofía Cairó, quien selló la serie de penales con la última ejecución, Cristina Cosentino, la arquera argentina que sostuvo a su equipo durante el match y se destacó en la tanda de los 23 metros, y María José Granatto, quien convirtió el 1-1 en el último período luego de capturar un rebote a la salida de un córner corto. El triunfo fue en rodejo ajeno, ya que el partido se disputó en el estadio Wagener de Amstelveen, en suelo neerlandés.