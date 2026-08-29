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Los gurises de Entre Ríos van por el pase a la final del Argentino de Selecciones U13

Entre Ríos formará parte del Final Four del Campeonato Argentino de Selecciones Federativas U13. Disputará una de las semifinales ante Santa Fe.

29 de agosto 2026 · 09:08hs
Los gurises de Entre Ríos van por el pase a la final del Argentino de Selecciones U13

Prensa FEBER

Entre Ríos formará parte del Final Four del Campeonato Argentino de Selecciones Federativas U13 de Básquet. La gran definición del certamen infanttil se llevará adelante este sábado y domingo en la localidad cordobesa de Río Tercero.

La fase final contará con la participación de Entre Ríos, Santa Fe, FeBAMBA (Federación del Área Metropolitana de Buenos Aires) y el seleccionado anfitrión de Córdoba. La Federación de la Provincia de Córdoba obtuvo la licitación para organizar esta instancia, que tendrá como escenario el estadio de Sportivo 9 de Julio de Río Tercero.

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Entre Ríos enfrentará esta tarde desde las 17.30 a Santa Fe en una de las series de semifinales. El ganador de este encuentro enfrentará mañana, a partir de las 12.30, al vencedor del duelo que animarán Córdoba y FeBAMBA. Los perdedores de las llaves de semifinales disputarán el juego por el tercer y cuarto puesto.

El plantel de Entre Ríos

Entre Ríos logró avanzar hasta el Final Four y ahora tendrá por delante el desafío de competir por el campeonato nacional. El plantel de Entre Ríos está conformado por Nicolás Pérez Borja, Juan Pérez Mercader, Santiago Petrilli Lódolo, Máximo Barzola, Lucca Pomini Vicari, Lucas Vivas, Mateo Scaldaferro, Máximo Flores Ojeda, Arik Morinico, Hilario Árias, Luciano González Morat, Elián Zaragoza y Francisco Gómez Canoniero.

Entre Ríos Argentino de Selecciones Básquet
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