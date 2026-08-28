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Paro docente: en su segunda jornada alcanzó el 80% de acatamiento

Desde Agmer, informaron que la segunda jornada del paro docente alcanzó un acatamiento del 80% en todo el territorio entrerriano.

28 de agosto 2026 · 21:35hs
En su segunda jornada

Foto: La Lucha en la Calle

En su segunda jornada, el paro docente alcanzó el 80% de acatamiento, según Agmer. 

El paro docente convocado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se cumplió este viernes con una adhesión del 80% en toda la provincia. El jueves, cuando comenzó la medida de fuerza de 48 horas, el acatamiento también fue alto: alrededor del 75% de la docencia se plegó al paro.

LEER MÁS: AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

Segunda jornada del paro docente

De esta manera, con la contundencia que informó Agmer y la marcha provincial de antorchas que se realizó en la tarde del viernes a Casa de Gobierno, continuó el plan de lucha docente que tiene el reclamo salarial como eje central de las demandas.

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“La falta de respuesta a la exigencia de una recomposición salarial acorde a la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos, se agrava con el correr de los meses y el cierre unilateral de la paritaria por parte del Gobierno”, expresaron en un comunicado enviado por el gremio mayoritario de docentes en la provincia.

Y cerraron: “Las y los docentes no podemos esperar más. La situación salarial es alarmante, condenando a las y los trabajadores de la educación al endeudamiento, la sobercarga laboral y el pluriempleo, situaciones todas que además atentan contra la calidad educativa.

Paro docente Jornada acatamiento
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