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Imaginaria y Los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano estrenó "El Ritual"

La canción “El Ritual” nace de las preguntas y contradicciones que atravesaron a la sociedad durante la pandemia de COVID-19.

29 de agosto 2026 · 14:02hs
Marginaria y Los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano estrenó El Ritual

Marginaria y Los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano estrenó "El Ritual"

Imaginaria y Los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano estrenan "El Ritual". La banda de rock oriunda de Gualeguaychú, Entre Ríos, estrenó el viernes pasado “El Ritual” , disponible en su canal oficial de YouTube

“El Ritual” nace de las preguntas y contradicciones que atravesaron a la sociedad durante la pandemia de COVID-19, particularmente alrededor de las decisiones, los discursos y las medidas que marcaron aquellos años. La vacunación y la sensación de formar parte de un proceso que muchas veces se vivió sin posibilidad de detenerse a cuestionarlo, aparecen como uno de los ejes de la canción. Desde esa experiencia, la banda construye una mirada crítica sobre la obediencia, las imposiciones y la pérdida de autonomía, pero también sobre la necesidad de recuperar la capacidad de pensar, preguntar y elegir. “El Ritual” no busca presentar una verdad definitiva, sino expresar una posición artística frente a una experiencia que atravesó profundamente a la sociedad.

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"El ritual es esa ceremonia que vivimos día a día sin darnos cuenta y en la cual siempre somos el sacrificio disfrazado de ofrenda. Somos parte de un laboratorio al cual sutilmente fuimos invitados a ser parte.” — Mauricio Hernández, cantante y compositor.

El videoclip acompaña ese universo conceptual y pone en imágenes la idea de una ceremonia colectiva en la que participamos sin detenernos a preguntarnos cuál es nuestro lugar dentro de ella. La pandemia y la vacunación funcionan como referencias y como punto de partida para una reflexión más amplia sobre la sociedad, la libertad individual y aquello que aceptamos como inevitable. Al mismo tiempo, la canción propone recuperar el vínculo con la naturaleza, con lo ancestral y con aquello que muchas veces queda relegado frente al ruido de la vida cotidiana.

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El Ritual

El lanzamiento de “El Ritual” encuentra a Imaginaria y Los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano en plena actividad, con nuevas canciones, producciones audiovisuales y presentaciones en vivo. Oriunda de Gualeguaychú y formada a comienzos de los años 2000, la banda cuenta con más de 20 años de trayectoria en la escena independiente, un recorrido construido desde la autogestión, la canción propia y una fuerte identidad ligada al rock y a la cultura de su tierra. En 2014 editó de manera independiente “Sonido Calavera” , presentado a sala llena en los galpones del Corsódromo de Gualeguaychú, y desde entonces ha recorrido escenarios de la región y el país, participando de festivales y compartiendo cartel con referentes del rock nacional. En mayo de 2026 se presentó en Espacio Astra, Gualeguaychú, junto a La Renga, en la segunda ocasión en que ambas bandas compartieron escenario. Hoy, con “El Ritual” , continúa ese recorrido y reafirma una manera de entender el rock como expresión, identidad y una forma de decir aquello que necesita ser dicho.

estreno Entre Ríos Gualeguaychú Ritual
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