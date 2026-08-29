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Vóley Sub-14: Entre Ríos culmina su paso por el Nacional

En el cierre del torneo federal de vóley que reunió a 800 deportistas, el seleccionado de la Federación Entrerriana sumó rodaje y experiencia frente a las máximas potencias del país

29 de agosto 2026 · 09:29hs
Vóley Sub-14: Entre Ríos culmina su paso por el Nacional

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Este sábado concluye en Resistencia (Chaco), el prestigioso Campeonato Nacional Sub-14 de Vóley, el cual se disputó de manera intensa desde el pasado 25 de agosto. El evento, de carácter marcadamente federal, convocó a unos 800 jóvenes deportistas distribuidos en 44 equipos pertenecientes a 22 federaciones provinciales de todo el país. Entre ellos, la delegación de la Federación Entrerriana de Voleibol fue una de las grandes protagonistas del certamen, representando con garra los colores de su provincia en el norte argentino.

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Combinado masculino

Durante la fase regular del torneo, el combinado masculino de Entre Ríos formó parte de la exigente Zona 2. En esta instancia de grupos, los entrerrianos debieron medirse ante rivales de altísimo nivel competitivo. Uno de los momentos más destacados y exigentes para la plantilla entrerriana fue su cruce contra la delegación de Metro (Capital Federal). En ese partido, que se extendió durante 1 hora y 7 minutos, el equipo entrerriano batalló intensamente cada punto, cayendo finalmente ante el conjunto metropolitano por un marcador de 0-3. A pesar del resultado adverso, el encuentro dejó un balance sumamente valioso para el crecimiento técnico y la experiencia deportiva de esta joven camada de atletas.

Toda la acción de este Campeonato Nacional se desarrolló con entrada libre y gratuita en cinco sedes de la capital chaqueña: los clubes Regatas, Hindú, Sarmiento, CUNE y el CEF N°1. Las definiciones de posiciones y las grandes finales se disputan a lo largo de este sábado. En la rama femenina, la gran final se jugará en el Club Regatas y tendrá como protagonistas a la selección local de Chaco (que llegó a la definición tras vencer en semifinales a Santa Fe) frente a Metro.

Por su parte, la final de la rama masculina será protagonizada por el representativo de Córdoba. Para Entre Ríos, este certamen nacional representa un paso fundamental en el desarrollo de sus bases deportivas. El plantel completo que vistió la camiseta entrerriana y sumó esta valiosa experiencia estuvo integrado por los siguientes 14 jugadores:

*Evan Alegre (Camiseta #8)

*Santino Paniagua (Camiseta #7)

*Gonzalo Schonfeld (Camiseta #4)

*Facundo Acosta (Camiseta #5)

*Nicolas Basso (Camiseta #6)

*Faustino Carril (Camiseta #1)

*Francesco Mignola (Camiseta #9)

*Teo Heit (Camiseta #14)

*Franco Zorzoli (Camiseta #3)

*Lucio Base (Camiseta #12)

*Bautista Meza (Camiseta #13)

*Bautista Voeffray (Camiseta #10)

*Matias Zanuttini (Camiseta #2)

*Ignacio Aranda (Camiseta #11)

Entrenadora Andrea Lupi

Asistente de entrenador 1 Guillermo Lazo Lupi

Asistente 2 César Arcusin

Listado oficial de las 18 jugadoras que integran el plantel de la rama femenina de Entre Ríos:

*Maria Selena Francisconi (#1)

*Catalina Galli Barrera (#2)

*Albertina Repetto (#3)

*Pia Saboredo (#4)

*Alma Morena Cabeza (#5)

*Juliana Florencia Lallana (#6)

*Antonella Schuster (#7)

*Diamella Veliz (#8)

*Valentina Jaworski Livrizzi (#9)

*María Sol Cafferata (#10)

*Julieta Morato (#11)

+Tessa Cedres Kler (#12)

*Isabella Neuwirt (#13)

*Zoe Frangi Morales (#14)

*Irina Berenice Albornoz (#15)

*Amparo Jacob (#16)

*Alma Bravo (#17)

*Delfina Gomez (#18)

Entrenador Fausto Galizzi

Asistente 1 Andrea Paola Guido

Asistente 2 Daiana Cortina

Vóley campeonato Entre Ríos
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