En Concordia se hizo el lanzamiento de la 48° Edición de la Maratón de Reyes. Se correrá el 9 de enero con dos distancias de 5 y 10 kilómetros.

El lanzamiento se realizó en Concordia y la fecha prevista será el sábado 9 de enero.

La ciudad de Concordia comenzó a palpitar una nueva edición de uno de sus acontecimientos deportivos más tradicionales. Este jueves se realizó la presentación oficial de la 48° Maratón Internacional de Reyes, que tendrá lugar el próximo sábado 9 de enero, con las pruebas principales de 10 y 5 kilómetros. La competencia volverá a reunir a atletas de distintos puntos del país y a miles de vecinos que acompañan cada año esta verdadera fiesta del deporte concordiense.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Francisco Azcué, acompañado por el jefe de Gabinete, Pablo Ferreyra; el subsecretario de Deportes, Gustavo Bou; el director de la Maratón de Reyes, Martín Méndez, y el empresario Gustavo Rudaszewski, en representación de Concesionario Rudas, uno de los sectores privados que acompañará la realización del evento.

Durante el encuentro, Azcué destacó el valor que tiene la competencia para la identidad de Concordia y remarcó la decisión del municipio de asumir la organización de esta edición, convocando al trabajo conjunto de distintas áreas y al acompañamiento de la comunidad y del sector privado.

“Esta maratón es nuestra identidad. Trasciende una carrera, es mucho más que eso, es nuestra cultura”, expresó el intendente, quien también puso en valor el acompañamiento de las familias que tradicionalmente salen a las calles para alentar a los corredores.

En ese sentido, sostuvo que la Maratón de Reyes representa una tradición que debe ser cuidada y fortalecida: “Tenemos esta gran responsabilidad de trabajar para que sea una gran maratón, que esté a la altura de la historia”.

Azcué explicó que la decisión de que la Municipalidad se hiciera cargo de la organización surgió a partir de una propuesta del subsecretario de Deportes, Gustavo Bou. “Cuando Gustavo Bou asume, me dice: ‘Francisco, a esta maratón tenemos que hacerla y tenemos que hacerla desde la Municipalidad. Nosotros tenemos equipo, podemos hacerla’. Lo vi tan convencido, con tanta firmeza y determinación, que le dije: dale, Gustavo, vamos a hacerla nosotros”, relató.

La impronta de la Maratón de Reyes

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Gustavo Bou, manifestó su satisfacción por poder confirmar la realización de una nueva edición de la tradicional competencia y destacó la importancia de que el municipio esté al frente de su organización.

“Considero que este evento es el más importante para nuestra ciudad, y creo que es fundamental que el municipio y, en este caso, la Subsecretaría de Deportes, lo puedan hacer”, señaló.

Bou reconoció que el tiempo disponible para preparar un acontecimiento de semejante magnitud representa un desafío importante, aunque destacó el acompañamiento recibido por parte de los integrantes del equipo municipal y de su entorno familiar.

También expresó su orgullo por ocupar un lugar en la organización de una prueba que conoce desde distintas experiencias: “Me ha tocado acompañar desde la tribuna, me ha tocado correrla y hoy poder ser parte de la organización es un orgullo y un desafío muy importante”.

Detalles sobre la competencia

El director de la Maratón de Reyes, Martín Méndez, fue el encargado de brindar las principales precisiones técnicas de la competencia y confirmó que las pruebas centrales se desarrollarán el sábado 9 de enero.

La distancia principal de 10 kilómetros tendrá su largada a las 20 horas, desde la tradicional intersección de San Lorenzo y Sarmiento, mientras que los 5 kilómetros comenzarán a las 20.20, desde Urquiza y Tucumán. Ambas competencias tendrán como punto de llegada el Corsódromo de Concordia.

Méndez explicó que el circuito de los 10 kilómetros tendrá algunas modificaciones menores respecto del trazado tradicional y será un recorrido urbano ondulado, con las particularidades propias de las calles de la ciudad.

El trayecto partirá desde San Lorenzo y Sarmiento, continuará por Isthilart, Urdinarrain y Alvear, pasando por Plaza España hasta llegar a calle Alem. Desde allí seguirá por La Pampa y Bernardo de Irigoyen, para luego continuar por 1° de Mayo, La Rioja, Salta y Lamadrid, conectando finalmente con San Lorenzo y el ingreso al Corsódromo.

En cuanto a los 5 kilómetros, la largada será desde Urquiza y Tucumán, continuando por Urquiza, 1° de Mayo, La Rioja, Salta y Lamadrid, hasta conectar con San Lorenzo y finalizar en el Corsódromo.

Ambas distancias tendrán un punto de encuentro en la zona de Plaza 25 de Mayo, donde los participantes de los 5 kilómetros se incorporarán al circuito principal para compartir el tramo final de la competencia.

La programación deportiva continuará el domingo con la realización de la Mini Maratón de Reyes, destinada a los chicos, quienes podrán participar en distancias más cortas y disfrutar de una jornada especialmente pensada para ellos.

La actividad tendrá como escenario el Corsódromo, manteniendo el espíritu familiar y participativo que caracteriza a esta tradicional propuesta.

De esta manera, Concordia se prepara para vivir la 48° edición de una competencia que forma parte de su historia deportiva y cultural. Con la Municipalidad al frente de la organización, el acompañamiento del sector privado y la convocatoria a toda la comunidad, la Maratón Internacional de Reyes buscará nuevamente convertir las calles de la ciudad en el escenario de una de sus fiestas populares más importantes.