Una escuela de Concordia presenta filtraciones, humedad y riesgo eléctrico a pocos años de su inauguración.

Protesta de la comunidad ejecutiva de una escuela prácticamente nueva que comenzó con problemas edilicios que se fueron agudizando en el último tiempo. Se trata de la Escuela Secundaria N° 13 de Concordia, que presenta filtraciones, humedad y riesgo eléctrico en el edificio que apenas tiene cinco años.

La Seccional Concordia de AGMER visitó el establecimiento y, según su denuncia, constató plafones retirados, cortes de energía y baños clausurados por desprendimientos de mampostería.

El edificio fue inaugurado el 8 de octubre de 2021. Aun así, todo el sector de galerías presenta filtraciones que se agravan con el tiempo y, de acuerdo con el reclamo gremial, todavía no se hicieron las reparaciones necesarias.

La acumulación de agua obligó a retirar todos los plafones de iluminación de las galerías. Esa situación provoca cortes de energía y hace saltar los disyuntores, mientras la humedad en las paredes genera preocupación por el riesgo de electrificación.

En uno de los accesos laterales se cortó el suministro eléctrico. Por la entrada principal, en días de lluvia, resulta imposible ingresar al establecimiento, un escenario que complica la asistencia de los estudiantes.

Las filtraciones también alcanzan aulas usadas como laboratorios y biblioteca, además del SUM. En ese sector, aproximadamente la mitad del cielorraso de durlock presenta humedad y los baños permanecen clausurados. El problema se extendió este año a otra galería, la que conecta con la dirección, la sala de profesores y las aulas. La señal es clara: el deterioro no quedó en un rincón.

La humedad no es un detalle menor cuando convive con electricidad, con aulas, con profesores y con estudiantes. El gremio sostiene que esos problemas afectan el normal desarrollo de las actividades educativas.

El reclamo de Agmer por los problemas edilicios

Desde AGMER señalaron que las autoridades de la escuela vienen reclamando insistentemente la reparación de los techos y cumplieron los procedimientos administrativos correspondientes. Cuestionaron que el Consejo General de Educación, la Dirección Departamental de Escuelas y el área de Arquitectura solo concurrieron a tomar fotografías y medidas.

El expediente, según el gremio, recién se inició a fines del año pasado y todavía figura en Concordia dentro del sistema de seguimiento administrativo. Es decir, la obra no aparece concretada y la escuela sigue esperando una respuesta efectiva.

El gremio exigió gestiones y obras urgentes para garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje. También reclamó la reparación de los techos, una refacción integral y condiciones edilicias adecuadas para toda la comunidad educativa.

La advertencia es concreta: cuando llueve, los estudiantes no pueden concurrir normalmente y deben implementarse actividades alternativas mediante la bimodalidad. En una escuela de cinco años, ese escenario no debería ser la normalidad.