Concordia: harán una autopsia a Valentina para confirmar la verdad sobre su muerte

La autopsia al cuerpo de Valentina, la beba fallecida en el Masvernat de Concordia, se realizará este viernes y buscará confirmar la causa real de su muerte.

Tras el doloroso episodio en el que el Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, entregó por error el cuerpo de una beba fallecida, la familia de Valentina, la niña de 15 días que murió tras una supuesta complicación cardíaca, aún no ha podido encontrarse con sus restos. La razón: el cuerpo será sometido a una autopsia judicial para determinar con certeza la causa de muerte, ante las serias dudas planteadas por sus allegados y el abogado que los representa.

Según confirmó el abogado Nicolás Baldini, este viernes por la mañana se realizará una autopsia al cuerpo cuya muerte el nosocomio atribuyó inicialmente a una “hemorragia pulmonar seguida de paro cardíaco”.

La medida fue solicitada por la familia, con el asesoramiento legal de Baldini, ante las inconsistencias detectadas en el accionar del hospital y las sospechas que surgieron tras la confusión con otro cuerpo. “Hoy a las diez de la mañana se le va a realizar la autopsia, ya que mi asesoramiento hacia la familia fue que no retiren la bebé de la cochería y que se le practique una autopsia, porque está todo bastante vidrioso”, explicó el abogado a UNO.

Y agregó: “La respuesta que les dieron fue que murió por hemorragia pulmonar seguida de paro cardíaco, que en el primer momento lo resiste y en el segundo, no. Ahora se va a terminar de establecer si eso es efectivamente así, porque también es posible que hayan mentido”.

Autoridades bajo la lupa

El letrado también apuntó contra el manejo institucional del caso, sugiriendo que pudo haber un intento de encubrir lo ocurrido. “La familia fue a reclamar y les decían que la Justicia se iba a encargar, que con un ADN se iba a confirmar si era su hija. Pero un ADN puede demorar 45 o 50 días. Imaginemos todas las evidencias que pueden desaparecer en ese tiempo”, señaló.

Según relató el letrado, en la reunión mantenida con el personal del hospital había al menos tres personas, pero los padres no pudieron identificar claramente qué cargos ocupaban. “No sabían quién era cada uno, solo les decían que esto ya lo manejaba la Justicia”, denunció.

El cuerpo de Valentina apareció en la morgue del Hospital Masvernat horas después de que el hospital negara su existencia y entregara por error el cuerpo de otra beba, identificada como Sara, aún en etapa fetal. La autopsia será clave para esclarecer no solo la causa real del fallecimiento de Valentina, sino también el manejo del caso por parte del hospital.