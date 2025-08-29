Uno Entre Rios | Policiales | Beba

Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

El Hospital Masvernat de Concordia entregó el cuerpo equivocado de una beba, y la justicia investiga posibles delitos por parte de los médicos.

29 de agosto 2025 · 09:27hs
Beba fallecida entregada por error en Concordia: la Justicia ya investiga a médicos por posibles delitos

El Hospital Delicia Concepción Masvernat, ubicado en la ciudad de Concordia, cometió un grave error al entregar a una familia el cuerpo equivocado de una beba fallecida. En lugar de los restos de Valentina, una bebé de 15 días que habría fallecido a causa de una complicación cardíaca, se entregaron los restos de otra niña, identificada como Sara, aún en estado fetal.

El abogado de la familia afectada, Nicolás Baldini, confirmó el hecho en diálogo con UNO y precisó que ya se radicó una denuncia ante la Policía de San José de Feliciano. El expediente fue remitido a la Fiscalía de Concordia, que tiene la competencia territorial para llevar adelante la investigación. “Si bien la fiscalía se va a encargar de calificar el hecho, creo que a prima facie estamos en presencia de los delitos de falta de deberes de cumplimiento de los funcionarios públicos y abuso de autoridad”, explicó. La investigación apunta a un grupo de médicos del nosocomio.

Según relató el letrado, el error fue descubierto cuando la familia se disponía a dar sepultura a Valentina. “La mamá constata que la bebé no era de ella cuando está por practicar la cristiana sepultura. Se la entregan en una cajita de zapatos envuelta en una bolsa, y cuando la abren para prepararla se dan cuenta de que no es su bebé”, relató.

Baldini detalló que la beba entregada, Sara, pesaba 475 gramos, tenía una pulsera identificatoria con su nombre y mostraba características propias de un feto. En cambio, Valentina pesaba 910 gramos al momento de su fallecimiento, tenía cejas y pelo, y había vivido 13 días. “La otra beba daba más bien un aspecto fetal: no tenía cejas, no tenía pelo, ni las extremidades bien formadas”, señaló.

Hospital Delicia Masvernat Concordia.jpg

Denuncian maltrato

El abogado denunció además el maltrato recibido por la familia al intentar obtener respuestas en el hospital: “El día de ayer a la mañana mis clientes se presentan en el hospital para pedir explicaciones al director, y son maltratados por los profesionales. Les insistían que esa era la bebé, que no había otra, y justificaban la diferencia de peso por la causa de muerte. Incluso, la bebé que nos entregaron estaba congelada, tenía escarchas de hielo, y la bebé de mi clienta había fallecido apenas cuatro horas antes, lo que hace poco probable que se haya podido congelar en ese tiempo”.

Según Baldini, los padres fueron incluso escoltados fuera del hospital por la Policía, tras insistir en que los restos entregados no correspondían a Valentina. “Les decían que no había otra bebé. Sin embargo, tres horas después me llaman para decirme que había aparecido la verdadera Valentina en la morgue del hospital”, afirmó.

Por el momento, ni las autoridades del hospital ni representantes del Ministerio Público se han comunicado con la familia. Sin embargo, Baldini indicó que “le han informado que desde Paraná están viajando a Concordia para realizar una auditoría en el Hospital Masvernat”.

