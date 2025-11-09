Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

En tres allanamientos en Concordia secuestraron cocaína, marihuana, balanzas digitales, celulares y elementos de corte y dinero en efectivo. hay tres detenidos

9 de noviembre 2025 · 12:19hs
En horas de la tarde de este sábado personal policial de Drogas Peligrosas Concordia, en conjunto con las Divisiones de Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales de Federación, San Salvador, llevaron adelante tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una causa por infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

Los procedimientos, fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, a cargo del doctor Bastián Edwin Ives, y contaron con la intervención de la Fiscalía del doctor Fabio A. Zabaleta.

Durante los registros domiciliarios, los investigadores lograron importantes secuestros vinculados a la actividad de comercialización de estupefacientes, entre los que se destacaron más de 50 gramos de clorhidrato de cocaína, 350 gramos de marihuana, una suma superior a $1.250.000 en efectivo, balanzas digitales, teléfonos celulares y elementos de fraccionamiento.

Como resultado de las diligencias fueron aprehendidos cuatro individuos mayores de edad, tres hombres y una mujer, además de la identificación de otras doce personas que se encontraban en los lugares allanados.

