Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla.

El Tribunal de Concordia condenó a siete años de prisión efectiva a un patovica por abuso sexual ocurrido en 2018 en un boliche de La Criolla.

El vocal de los Tribunales de Concordia , Pablo Garrera Allende, dictó el pasado jueves el adelanto de veredicto contra Esteban Zacarías, a quien condenó a siete años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Zacarías, al momento de los hechos, se desempeñaba como personal de seguridad en el pub/bar Dayka, ubicado en la localidad entrerriana de La Criolla.

Según se reconstruyó durante la investigación, en 2018, el acusado siguió a la víctima (una joven de 20 años) hasta la zona de los baños, la obligó a ingresar a una habitación y allí la sometió sexualmente en contra de su voluntad.

A pesar de que la joven gritaba pidiendo ayuda, la fuerte música del lugar impidió que otras personas pudieran escucharla y asistirla.

La causa fue iniciada por la fiscal María José Fonseca, y tras su jubilación, quedó a cargo del fiscal Francisco Paoli, quien continuó con la investigación penal preparatoria hasta llegar a la etapa de juicio.

El Código Penal Argentino prevé una pena de seis a quince años de prisión para el delito de abuso sexual con acceso carnal. En este caso, el tribunal unipersonal resolvió aplicar una pena de siete años de prisión efectiva.

Desde la Justicia se remarcó que la víctima tenía 20 años al momento del hecho.