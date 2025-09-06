Colonia Avellaneda: desde un auto disparó e hirió a un joven

El agresor fue perseguido y tenido por personal de Homicidios y de la comisaría de Colonia Avellaneda. La víctima fue trasladada al hospital San Martín

Este viernes por la noche una persona a bordo de un vehículo VW Bora le efectuó varias detonaciones a un joven de 27 años, que impactaron dos de ellos en el brazo y tórax. Ocurrió en Colonia Avellaneda.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.45. Tras estos disparos, el joven lesionado fue derivado inmediatamente al hospital San Martín de Paraná.

Personal policial de la División Homicidios que se encontraba cerca, en conjunto con personal de comisaría Colonia Avellaneda, iniciaron una persecución del vehículo.

Al darle alcance, el conductor salió corriendo y arrojó un morral, pero luego de unos metros fue aprehendido. Pudo apreciarse que en el morral llevaba una pistola calibre 22 con cartuchería en cargador y recámara.

El fiscal dispuso la detención de este joven que resultó ser Ezequiel Díaz, de 25 años, además del secuestro del vehículo y el arma de fuego, entre otras medidas procesales.