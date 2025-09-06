Uno Entre Rios | Policiales | Colonia Avellaneda

Colonia Avellaneda: desde un auto disparó e hirió a un joven

El agresor fue perseguido y tenido por personal de Homicidios y de la comisaría de Colonia Avellaneda. La víctima fue trasladada al hospital San Martín

6 de septiembre 2025 · 09:49hs
Este viernes por la noche una persona a bordo de un vehículo VW Bora le efectuó varias detonaciones a un joven de 27 años, que impactaron dos de ellos en el brazo y tórax. Ocurrió en Colonia Avellaneda.

colonia avellaneda

El hecho ocurrió alrededor de las 23.45. Tras estos disparos, el joven lesionado fue derivado inmediatamente al hospital San Martín de Paraná.

ruta 12: tres muertos tras violento choque de una camioneta con un tren

Ruta 12: tres muertos tras violento choque de una camioneta con un tren

nahir galarza pidio a la justicia permiso para usar redes sociales

Nahir Galarza pidió a la Justicia permiso para usar redes sociales

Personal policial de la División Homicidios que se encontraba cerca, en conjunto con personal de comisaría Colonia Avellaneda, iniciaron una persecución del vehículo.

detenido Colonia Avellaneda

Al darle alcance, el conductor salió corriendo y arrojó un morral, pero luego de unos metros fue aprehendido. Pudo apreciarse que en el morral llevaba una pistola calibre 22 con cartuchería en cargador y recámara.

El fiscal dispuso la detención de este joven que resultó ser Ezequiel Díaz, de 25 años, además del secuestro del vehículo y el arma de fuego, entre otras medidas procesales.

Colonia Avellaneda Auto Joven Hospital San Martín
