Un grave accidente ocurrió en la intersección de calles Uncal y Allais en Concepción del Uruguay, que dejó a un joven de 19 años internado en estado crítico.

Concepción del Uruguay: un joven fue atropellado por un camión y está grave.

Un grave accidente ocurrió este jueves por la tarde en la intersección de calles Uncal y Allais en Concepción del Uruguay , que dejó a un joven de 19 años internado en estado crítico y con riesgo de vida en el Hospital Justo José de Urquiza.

El hecho se registró alrededor de las 16, cuando, por circunstancias que se tratan de establecer, colisionaron un camión y una motocicleta.

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El vehículo de mayor porte, un camión Dimex D1416 perteneciente a la empresa Uruvial, era conducido por un hombre de 45 años que circulaba por calle Uncal en sentido sur-norte. Por su parte, el motociclista, de 19 años, se desplazaba en una Motomel LC2 de 150 cc por calle Allais, de oeste a este.

A raíz del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Urquiza por un servicio de emergencias.

De acuerdo al parte médico al que tuvo acceso este medio, el joven ingresó lúcido, aunque presentaba un traumatismo cerrado de abdomen y pelvis con patrón de aplastamiento, además de severas lesiones en ambos miembros inferiores.

Los estudios realizados revelaron la presencia de neumotórax bilateral, líquido libre en la cavidad abdominal, fractura de pelvis y lesiones de consideración en la región pelviana.

Asimismo, el paciente debió ser ingresado de urgencia al quirófano para una cirugía de control de daños y la evaluación de una posible amputación de uno de sus miembros inferiores. Fuentes médicas indicaron que el estado del joven es grave y con riesgo de muerte, indicó Uruguayenses Digital.

En el lugar del siniestro trabajó personal policial, efectivos de la División Policía Científica y el médico policial de turno. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de ambos vehículos y a la extracción de sangre de los conductores para las pericias correspondientes.

La investigación continúa para establecer la mecánica del violento accidente.