Concepción del Uruguay: Lauritto se reunió con directivos de Granja Tres Arroyos

El intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, mantuvo una reunión en Buenos Aires con los principales directivos de Granja Tres Arroyos , Joaquín y Marcelo De Grazia, con el objetivo de interiorizarse sobre el avance de las gestiones destinadas a superar la crisis financiera que derivó en el cierre por tiempo indeterminado de la planta La China, donde se desempeñaban alrededor de 950 trabajadores uruguayenses.

La empresa enfrenta un proceso de reestructuración financiera en medio de una deuda millonaria y de múltiples reclamos judiciales de acreedores, una situación que impacta sobre casi 7.000 trabajadores distribuidos en ocho plantas del país. En Concepción del Uruguay, la paralización de la actividad genera una profunda preocupación por tratarse del principal empleador privado de la ciudad.

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Tras el encuentro, Lauritto explicó que el objetivo fue conocer de primera mano el estado de las negociaciones para conseguir los recursos que permitan volver a poner en marcha la producción. "Me reuní con ellos para ver si las gestiones que se han iniciado van por buen camino. Acá lo que se necesita es dinero, dinero que permita garantizar la producción. La producción tiene que ver fundamentalmente con los alimentos y con el pago a los trabajadores para arrancar", expresó.

El presidente municipal reconoció que el panorama es complejo, aunque remarcó la necesidad de sostener las gestiones. "Está difícil, pero hay que insistir, hay que creer y hay que entender que hay trabajadores que miran con esperanza. Ojalá aparezca ese dinero de algún inversor, de algún crédito o de alguna posibilidad que nos permita retomar la actividad en la planta La China", sostuvo. En ese sentido, fue contundente al afirmar que "sería un crimen perder un lugar que en su momento fue el que más producía en Entre Ríos y que era el segundo generador de empleo y consumidor de energía de la provincia. A eso tenemos que luchar para no perderlo, del modo que sea".

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Lauritto también puso el foco en el impacto social que provoca la paralización de la planta. "A todos los uruguayenses, hasta el último de ellos, les preocupa este tema. Tenemos que tener el otro costado, el costado humano, mirar los rostros de quienes hoy sufren esta situación", manifestó. Además, recordó la historia de crecimiento de la empresa: "Su primera faena fue el 4 de noviembre de 1985 con apenas 87 empleados, y en mayo de 2024 tenía 7.049 trabajadores en ocho plantas de la Argentina. Para nosotros esta caída es muy importante".

Respecto de la reunión mantenida con los propietarios de la firma, el Intendente señaló que encontró "directivos con ganas de salir adelante", aunque reconoció que "conseguir el dinero es lo más difícil". Asimismo, consideró que la empresa atraviesa "una crisis importante", diferenciándola de otros momentos difíciles que atravesó el sector avícola. "Cuando falta el dinero para los alimentos y para el pago a los trabajadores, ya es una dificultad mayor. Creo que estamos en ese momento", afirmó.

Finalmente, Lauritto aseguró que continuará acompañando todas las gestiones que puedan contribuir a una solución. "Nos tocó que esta situación afecte al mayor dador de trabajo del ámbito privado de Concepción del Uruguay. No lo podemos esconder, tenemos que enfrentarlo. Yo empujo como podemos empujar en la búsqueda de soluciones. Ellos son los dueños de esta empresa, la supieron hacer crecer y hoy están en una grave dificultad, y no hay que esconderla", concluyó.