Concepción del Uruguay celebra este jueves su 243° aniversario

Concepción del Uruguay celebra este jueves 25 de junio su 243° aniversario. Fundada en 1783 por Tomás de Rocamora, la ciudad conmemora un nuevo año de historia con una amplia agenda de actividades pensadas para que vecinos y visitantes disfruten y revaloricen su patrimonio, su identidad y su cultura.

Fundada por Tomás de Rocamora hace hoy 237 años, sus habitantes la llaman Concepción y a sí mismos se distinguen como concepcioneros, o también Uruguay, y uruguayenses, utilizando ambos nombres y gentilicios de forma indistinta, lo cierto es que esta ciudad de casi 80.000 habitantes, sabe distinguirse con nombre propio en cualquier ámbito.

Si bien la actividad industrial de la ciudad está diversificada en distintos rubros, indudablemente la industria avícola es uno de los eslabones más fuertes de la cadena laboral que se genera en toda esta parte de la provincia. El turismo es también uno de los valores centrales de la actividad comercial uruguayense. Con eje en los atractivos naturales que ofrecen sus enormes playas, con el balneario Banco Pelay como su mayor exponente, y la moderna costanera sobre la Isla del Puerto como muestra de una ciudad que vive junto al río. Todo esto se complementa con la rica historia que gira en torno a la gran cantidad de monumentos nacionales y lugares históricos que se pueden recorrer.

El Palacio San José es, sin dudas, el punto más alto de la atracción turística interesada en la historia, y a esto se agregan los lugares casi míticos de la formación entrerriana, como la misma plaza Ramírez, lugar del Pronunciamiento de Urquiza contra Rosas, el Colegio Superior del Uruguay, donde estudiaran los presidentes Roca y Frondizi, o la Basílica Inmaculada Concepción, donde está el mausoleo que guarda los restos del General Urquiza.

Concepción del Uruguay celebra hoy su 243° aniversario

Cuna de caudillos

Cuna de los caudillos Pancho Ramírez y Justo José de Urquiza, Concepción del Uruguay fue el centro de operaciones para los preparativos de las luchas que buscaron, primero la libertad, a través del sable y las montoneras de Francisco Ramírez, y más tarde la organización del país por medio del Ejército Grande y las decisiones políticas de Justo José de Urquiza.

En ese marco, la ciudad adquirió un protagonismo que hizo que por estas calles, y por el Palacio San José, desfilaran las principales figuras de la historia argentina. Como aliados, como enemigos, de paso o asentándose, Belgrano, Sarmiento, Alsina y otros tantos hombres conocieron esta ciudad porque desde aquí se planificaba la Nación.

Concepción del Uruguay fue capital de Entre Ríos entre los años 1860 y 1883, período que fue de gran prosperidad para la ciudad. Sancionada la Constitución Nacional el 1° de mayo de 1853, meses después Urquiza fue electo Presidente de la Confederación Argentina, pero como Buenos Aires estaba fuera de esa confederación se federalizó la provincia de Entre Ríos y se designó como capital nacional a la ciudad de Paraná.

En 2014 se declaró a la ciudad como Capital Histórica de la Provincia de Entre Ríos, y se impuso la creación de un Fondo de Preservación Edilicia del su Patrimonio Histórico Arquitectónico. Un reconocimiento para una ciudad que preserva su pasado como parte de las bases que sustentan su presente y su planificación para el desarrollo futuro.

Actividades

Durante la mañana se realizó el acto central, encabezado por el intendente José Lauritto y con la participación de la Banda de Música del Batallón de Ingenieros Blindados 2.

Por la tarde, desde las 14, la plaza General Ramírez será escenario de Tu Lugar Favorito, una propuesta organizada por el Consejo de la Juventud del Municipio que invita a los vecinos a participar de un mural móvil, expresando mediante dibujos y mensajes qué es lo que más aman de Concepción del Uruguay. En ese mismo espacio se presentará la orquesta infanto-juvenil municipal Celia Tomasa Torra, integrada por más de 40 alumnos, que ofrecerá un concierto al aire libre mientras se desarrollan las actividades participativas.

Como parte de los festejos, la Dirección de Turismo pondrá nuevamente en funcionamiento el bus turístico, con salidas gratuitas a las 14.30 y a las 16 horas. El recorrido permitirá conocer algunos de los principales atractivos de la ciudad mediante visitas guiadas. Los interesados podrán inscribirse previamente en la oficina de Turismo, ubicada en Galarza 617, o comunicarse al 3442-526451.

La agenda continuará a las 17 horas en el Museo de la Ciudad, donde se realizará una visita especial a la muestra Fotógrafos en Entre Ríos, una exposición que reúne el Fondo Fotográfico Luis Alberto Salvarezza y rescata el trabajo de decenas de estudios fotográficos de la provincia, entre ellos más de veinte de Concepción del Uruguay.

Las actividades de la Semana de la Ciudad seguirán durante los próximos días. El viernes 26 de junio se desarrollará la matiné inclusiva Dale Play!, destinada a personas con discapacidad, en el salón de Atpadis, con entrada libre y gratuita.

Ese mismo día también se estrenará el documental Abelardo Dimotta. Brujería y chamamé, realizado por la asociación civil De Costa a Costa, en el auditorio Carlos María Scelzi, y se presentará la cuarta edición del libro Mujeres. Desde el Ayer hacia el Futuro. Pasión y Trascendencia, en el auditorio municipal Arturo Illia.

De esta manera, Concepción del Uruguay celebra un nuevo aniversario de su fundación con una programación que combina historia, cultura, música, turismo e inclusión, reafirmando el orgullo de una ciudad protagonista de la historia entrerriana y argentina.