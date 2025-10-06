Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal.

Un fuerte temporal dejó severos daños en la vivienda de un jubilado en Concepción del Uruguay. La comunidad pide colaboración para su reconstrucción.

Un fuerte temporal que azotó la región el pasado domingo ha dejado severos daños materiales en la vivienda de Jorge Gaitán , un jubilado residente de la calle Víctor Rodríguez 1.964, en Concepción del Uruguay.

La caída de un árbol de grandes dimensiones, producto de intensos vientos, destruyó por completo su hogar, afectando gravemente la estructura de la vivienda.

Concepción del Uruguay: piden colaboración para un jubilado afectado por la tormenta

Temporal en Concepción del Uruguay.mp4

El impacto de este incidente ha dejado a Gaitán en una situación crítica, ya que las pérdidas materiales son totales. Ante esta emergencia, la comunidad se ha movilizado para organizar una colecta de materiales de construcción con el fin de ayudar a la reconstrucción de su hogar.

Se solicita a la ciudadanía que aporte materiales como chapas, cemento, ladrillos, entre otros, para apoyar en la reparación de la vivienda. Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo comunicándose al número 3442-316835, donde se brindará información sobre el tipo de materiales requeridos y cómo hacer llegar las donaciones.

La colecta es una respuesta de la comunidad ante la necesidad urgente de uno de sus miembros más vulnerables. Las autoridades locales han instado a la solidaridad de los vecinos para ayudar a Gaitán en este difícil momento, demostrando que en tiempos de crisis, la unión y el apoyo mutuo son esenciales para superar los obstáculos.

Cualquier contribución, por pequeña que sea, será invaluable para reconstruir el hogar de Jorge Gaitán y ofrecerle un nuevo comienzo después de este trágico suceso.

Para más información, los interesados pueden contactar al número proporcionado o acercarse al lugar de la colecta.