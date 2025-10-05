Daños importantes tras el temporal en el autódromo de Concepción del Uruguay

El temporal produjo innumerables destrozos en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde hubo ráfagas que pasaron los 60 kilómetros por hora.

Escenas de una película de ciencia ficción se registraron en el autódromo de Concepción del Uruguay. Los daños del temporal de viento y agua que sobrepasaron holgadamente los 60 kilómetros por hora fueron enormes.

temporal autodromo concepción del uruguay Daños importantes en el autódromo de Concepción del Uruguay.

Las consecuencias fueron: Voladura de paneles completos de pisos 1, 2, 3 y 4 de la torre de control (una de las más icónicas del automovilismo entrerriano). La voladura completa y de la nueva oficina contenedor de cobro de ingresos, caída de cables, alambrados y postes generalizada a todo el predio. Daños en la fachada de los umbrales de ingreso, el arrastre de uno de los tractores que terminara impactando y rompiendo un tejido lateral.