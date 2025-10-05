Concepción del Uruguay: un fuerte temporal azotó la ciudad

Fuertes ráfagas causaron voladuras de techos, caída de árboles, carteles y postes. En algunas zonas de Concepción del Uruguay también cayó granizo

Concepción del Uruguay fue una de las localidades más afectadas por el temporal que azotó la región durante la madrugada de este domingo. En menos de cuatro horas, la ciudad registró casi 40 milímetros de lluvia acompañados por fuertes ráfagas de viento que generaron importantes daños materiales y complicaciones en distintos barrios, como voladuras de techos, destrozos en cartelerías y caída de árboles y postes; incluso en algunas zonas cayó granizo. Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, usó sus redes para reflejar la situación y pedir ayuda pública.

Desde Bomberos Voluntarios de La Histórica informaron que este domingo por la mañana comenzaron a trabajar desde temprano ya que fueron comisionados por distintas familias tras sufrir inconvenientes por el temporal.

"Estamos trabajando y coordinando con el Municipio como en todos los eventos, tomamos nota de la novedad, voladura techos, postes, árboles e informamos a las áreas", confirmaron.

Temporal en Concepción del Uruguay Temporal en Concepción del Uruguay cauzó destrozos Gentileza La Pirámide

"También asistimos en Ruta 39 frente Sadepan y Barrio Hipódromo para liberar la ruta por caída de eucaliptos. Además en la Ruta 42 al norte del acceso también liberamos por dos árboles sobre la calle", destacaron a La Pirámide.

En algunos sectores se reportó también caída de granizo, lo que agravó la situación en viviendas y calles con anegamientos.

Daños en distintos barrios de Concepción del Uruguay

Vecinos de Concepción del Uruguay informaron a medios locales sobre calles anegadas, carteles destruidos, voladuras de techos, árboles derribados y cortes del suministro eléctrico. En el Boulevard Yrigoyen al 500, un poste del tendido eléctrico cayó al suelo, afectando el servicio en esa zona y generando riesgo para los transeúntes.

Temporal en Concepción del Uruguay Gentileza La Pirámide

En el Barrio Hipódromo, el cantante Ema Noir, integrante del grupo Ke Personajes, compartió en sus redes sociales imágenes del daño provocado por la tormenta. Según relató, más de cinco árboles cayeron sobre la calle donde reside, lo que bloqueó el paso vehicular. Además, solicitó ayuda a las autoridades municipales para la remoción de los troncos y la limpieza del sector.

Tareas de asistencia

Durante la mañana, equipos de emergencia municipales iniciaron el relevamiento de daños en los distintos barrios afectados. Las áreas de Servicios Públicos y Protección Civil de La Histórica trabajan en la remoción de árboles y ramas, la limpieza de desagües y la reposición del suministro eléctrico en las zonas más perjudicadas.

Temporal en Concepción del Uruguay

Desde la Municipalidad solicitaron a los vecinos no acercarse a cables caídos ni circular por zonas anegadas, ante la posibilidad de nuevos desprendimientos o descargas eléctricas.

Alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes para el departamento Uruguay y otras zonas del litoral. Se prevé que las condiciones comiencen a mejorar durante la tarde, aunque podrían registrarse nuevas lluvias aisladas y ráfagas durante el día.

Las autoridades recomiendan precaución al circular y mantener los desagües domiciliarios despejados para evitar acumulación de agua.