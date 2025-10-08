Reconocieron a jóvenes deportistas en Concepción del Uruguay

En Concepción del Uruguay y reconocieron a jóvenes deportistas que participaron de los Juegos Evita Nacionales de Deporte Adaptado.

En el encuentro del Consejo Asesor de Discapacidad en Concepción del Uruguay , se habló también de la importancia del deporte adaptado, y la decisión del Municipio de continuar colaborando con las instituciones y las familias de niños y jóvenes con discapacidad ya sea a través de la continuidad de los encuentros ampliados de deportes adaptados.

Con la presencia del Intendente Lauritto, se abordaron avances institucionales, nuevos proyectos y se homenajeó a la delegación uruguayense que participó de los Juegos Evita de Deportes Adaptados en Mar del Plata.

Consejo asesor

Este martes al mediodía se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo Asesor de Discapacidad en el Auditorio “Arturo Illia”, presidida por el intendente José Lauritto y con la participación de representantes de instituciones educativas y sociales, concejales y autoridades municipales.

Durante el encuentro se desarrolló un amplio temario que incluyó un informe de las acciones realizadas desde la última convocatoria, la planificación de próximas actividades y la presentación de proyectos relevantes como la creación de un Centro de Día para personas con discapacidad en el edificio del ex Jardín "Tortuguitas", y la incorporación de un área legal de asesoramiento en temas de discapacidad.

Entre los puntos destacados, el Ejecutivo Municipal repasó la presentación del comunicado del Consejo Ampliado en rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, el funcionamiento del nuevo Taller de Reparación de Elementos Ortopédicos del Municipio, los festejos por el Día de la Primavera en la Isla del Puerto, y la continuidad del programa de Cine Distendido, que promueve la accesibilidad cultural.

Estuvieron presentes representantes de instituciones como la Escuela N.º 18 Juan Alberto Marcó, la Escuela Pedro Ponce de León, Escuela Surco de Esperanza, ATPADIS, Proyecto Imaginarte, Instituto Carolina Tobar García y Hablamos de Autismo, entre otras. También participaron el secretario de Salud Nicolás Angelini, el director de Inclusión de Personas con Discapacidad Angel Salamonini, el coordinador de Deportes Adaptados Omar Dellavedova y sus respectivos equipos de trabajo.

Reconocimiento a deportistas

En el encuentro, se habló también de la importancia del deporte adaptado, y la decisión del Municipio de continuar colaborando con las instituciones y las familias de niños y jóvenes con discapacidad ya sea a través de la continuidad de los encuentros ampliados de deportes adaptados, como en la práctica cotidiana para la cual el municipio aporta profesores y el transporte dos veces por semana para acudir a El Espinillo donde se sostiene la práctica deportiva y recreativa.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento a los jóvenes uruguayenses que participaron de los Juegos Evita Nacionales de Deportes Adaptados, realizados en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre.

La delegación local estuvo integrada por Dorys Olivera y Agustín Pesenti (tenis de mesa), Bautista Gatti (básquet en silla de ruedas), Malena Tejeda y Tania Ferreyra Ocampo (atletismo y lanzamiento de bala), Maika Favre (vóley sentado), e Ignacio Notari y Eric Santino Rivas (natación). Los deportistas fueron acompañados por los profesores Sebastián Pesenti, Franco Martínez y Andrea Cabandié, parte del equipo técnico de la Dirección de Deporte Adaptado.

Las entidades presentes, por su parte, compartieron sus próximas actividades orientadas a la inclusión y sensibilización de la comunidad, reforzando el compromiso colectivo por una ciudad más accesible e integradora.