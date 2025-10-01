Uno Entre Rios | Policiales | Fentanilo

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

El juez Federal Hernán Viri, a cargo del Juzgado de Concepción del Uruguay, tomó intervención por la presunta venta de fentanilo a particulares.

1 de octubre 2025 · 18:37hs
Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario.

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario.

Se realizaron en Concepción del Uruguay dos allanamientos por una denuncia de supuesto robo y comercialización ilegal de ampollas de fentanilo en Rosario. Si bien los "resultaron fueron negativos", las viviendas requisadas pertenecen a personas vinculadas a un enfermero -identificado como LEB- que fue detenido en esa ciudad.

Los operativos fueron realizados en Balbín al 1700 y en Larroque casi 300, por personal de Gendarmería Nacional y con conocimiento de Viri, como juez subrogante.

un conductor choco, mato y huyo en la paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Lo dijo Daniela Dreger, madre de una mujer que denunció un ataque sexual en Piedras Blancas. El supuesto agresor es un adolescente inimputable.

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

Según recopiló R2820, la investigación la comanda la Unidad Fiscal Federal de Rosario que solicitó y logró la detención de un enfermero del Policlínico PAMI II de esa ciudad por estar vinculado a la comercialización de medicamentos de venta prohibida para particulares, entre ellos fentanilo. El delito que se le imputa es "tráfico ilícito de fármacos de uso hospitalario".

LEER MÁS: Fentanilo contaminado: ya son 124 las muertes investigadas

Recodemos que el uso de ampollas de fentanilo, sustancia de altísima peligrosidad, está prohibido fuera de ámbitos médicos.

La investigación fue desarrollada por el Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con apoyo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). También intervienen la UFI-PAMI y el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la fiscalía rosarina.

En tanto, otros dos allanamientos realizados en Rosario permitieron dar con el acusado LEB.

Fentanilo Concepción del Uruguay Rosario
Noticias relacionadas
Los huevos tenían como destino Concordia.

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

tras una decada de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en parana por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

hallan un cuerpo en el rio uruguay: se presume que se trata de pablo javier acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

La mamá de Jeremías en la marcha que hubo en Concepción del Uruguay.

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Ver comentarios

Lo último

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Ultimo Momento
Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Ley de Emergencia en Discapacidad: habilitan declaración contra Guillermo Francos

Pago TIC revoluciona la recaudación digital en Entre Ríos

Pago TIC revoluciona la recaudación digital en Entre Ríos

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Policiales
Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Ovación
Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

Las gurisas viven una semana única en Mar del Plata

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

¿Puede Argentina ser sede del Mundial de Rugby 2035?

Atlético Paraná sigue sumando incorporaciones para el Regional Amateur

Atlético Paraná sigue sumando incorporaciones para el Regional Amateur

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

Paraná palpita la tercera edición del Fury Fight

La provincia
El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

El mandato para la Defensoría de las Personas Mayores de Paraná será de cinco años

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: el martes podría haber nuevo paro de colectivos urbanos

Paraná: piden declarar de interés legislativo y social la charla sobre autismo de Ian Moche

Paraná: piden declarar de interés legislativo y social la charla sobre autismo de Ian Moche

El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí

El dramático pedido de la madre de Nicolás Calabrese: "Mi hijo fue secuestrado por el ejército israelí"

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: Esa herencia es de ellos

Rubén Dal Molín contestó las críticas del PJ: "Esa herencia es de ellos"

Dejanos tu comentario