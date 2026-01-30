Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Un auto robado estaba cubierto con frazadas en el fondo de una casa en Concordia. Hace pocos días había sido robado en Buenos Aires.

30 de enero 2026 · 19:56hs
El auto tenía pedido de secuestro en la localidad bonaerense de San Martín.

El auto tenía pedido de secuestro en la localidad bonaerense de San Martín.

Personal policial de la Comisaría Séptima de Concordia, mientras realizaba tareas investigativas, se hizo presente en un domicilio donde, en el fondo de la vivienda, halló oculto un automóvil Volkswagen Bora, color bordó, que se encontraba cubierto con frazadas.

Auto secuestrado en Concordia.&nbsp;

Auto secuestrado en Concordia.

Al proceder al chequeo del rodado, se constató que presentaba un pedido de secuestro vigente desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, con fecha del lunes 26 de enero.

La prueba llegará a su 16° edición el próximo domingo 8 de marzo en Concordia.

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Los incendios comienzan a repetirse debido a las altas temperaturas que se registran en la región de Salto Grande.

En Concordia genera preocupación los incendios forestales y de pastizales

Ante esta situación, se hizo presente otra dotación de la dependencia, a cargo del segundo jefe, Guillermo Almirón, quien se comunicó con la fiscal Daniela Montangie. Por disposición de la representante del Ministerio Público Fiscal, se dio intervención a la División Policía Científica para el levantamiento de rastros y posteriormente, ordenó el secuestro formal del vehículo.

El operativo de búsqueda en Concordia

El operativo, coordinado por el segundo jefe de la División Operaciones, Benito Benítez, se llevó a cabo en un domicilio de calle 2 de Abril y Dr. Solari, según supo Concordia Policiales.

De acuerdo a la investigación llevada adelante por el personal de la Comisaría Séptima, el automóvil habría sido robado durante la jornada del lunes 26 y, horas más tarde, un joven de Concordia identificado como Agustín Lacuadra se mostró en redes sociales posando junto a un vehículo de similares características al secuestrado este jueves.

La pesquisa también indicaría que Lacuadra habría trasladado el rodado hasta esta ciudad y lo habría ocultado en la vivienda donde finalmente fue hallado, utilizándola como un presunto lugar de “aguantadero”.

