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Gremios y jubilados marcharon en Paraná en defensa del sistema previsional

Gremios y jubilados marcharon en Paraná en rechazo a una posible reforma previsional y en defensa del 82% móvil y la Ley N° 8.732 vigente.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

18 de marzo 2026 · 11:09hs
Gremios y jubilados marcharon en Paraná en defensa del sistema previsional.

Foto: UNO/Delfina Silva

Gremios y jubilados marcharon en Paraná en defensa del sistema previsional.

Este miércoles, la Asociación de Personal Superior encabezó en Paraná una protesta en defensa del sistema previsional vigente. Gremios y jubilados manifestaron preocupación por posibles cambios en la Ley Nº 8.732, que regula jubilaciones y pensiones provinciales y municipales, en medio del debate por reformas estructurales y el equilibrio de las cuentas públicas.

La concentración tuvo como eje central el rechazo a cualquier iniciativa que, según los manifestantes, pueda trasladar el costo del ajuste a los sectores pasivos. En ese sentido, advirtieron que existe temor de que trabajadores activos y jubilados sean considerados una "variable de ajuste", lo que motivó una amplia convocatoria en la capital entrerriana.

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Desde la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos expresaron una postura contundente frente a una eventual reforma del sistema. "La reforma ajustando a los jubilados es ilegítima", señalaron en relación al proyecto impulsado por el Gobernador Rogelio Frigerio, y reafirmaron la vigencia de derechos adquiridos: "El 82% móvil es nuestro derecho" y "defendemos la Ley N° 8.732".

Durante la jornada, los participantes también pusieron en valor el aporte histórico del sector pasivo al desarrollo de la provincia. "Más de 60.000 jubilados construimos con nuestro trabajo parte de la historia de esta provincia", remarcaron, en un mensaje que buscó reforzar la legitimidad de sus reclamos. En esa línea, insistieron en que "nuestra dignidad no se ajusta" y que cualquier modificación del sistema debe contemplar el respeto por los derechos adquiridos.

Otro de los puntos centrales del reclamo fue la falta de información oficial sobre el contenido de una eventual reforma previsional. "Solicitamos acceso al proyecto de ley final de la reforma jubilatoria y espacios abiertos al diálogo", expresaron, reclamando mayor transparencia y participación en el proceso de discusión.

Asimismo, los manifestantes ratificaron su disposición a sostener las conquistas logradas a lo largo de los años. "Vamos a defender los derechos que ganamos trabajando", afirmaron, en un mensaje dirigido tanto a las autoridades como a la sociedad en general.

En paralelo, se plantearon demandas vinculadas a la situación salarial de los trabajadores en actividad. En ese marco, exigieron incrementos salariales remunerativos y advirtieron sobre las consecuencias de los pagos no registrados. Según indicaron, "los montos en negro desfinancian el OSER y amplían el déficit de la Caja", al afectar directamente los recursos destinados al sistema previsional y de salud.

Finalmente, desde la organización remarcaron que su reclamo no se limita a la coyuntura actual, sino que responde a una defensa integral del sistema. "Nuestro compromiso es con un salario digno y constitucional (remunerativo y bonificable), la defensa del 82% móvil y la Ley N° 8.732", concluyeron.

La jornada transcurrió de manera pacífica y se enmarca en una serie de acciones que distintos sectores vienen impulsando en la provincia para visibilizar su postura frente a posibles cambios en el régimen previsional.

Paraná Jubilados Marcha
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