Agmer Colón rechazó declaraciones del bloque de Juntos por Entre Ríos y reclamó diálogo.

Agmer Colón repudió declaraciones de Juntos por Entre Ríos y reclamó diálogo por salarios, inversión en educación y respeto a jubilados.

La seccional Colón de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) expresó un fuerte repudio a las declaraciones del bloque de diputados provinciales de Juntos por Entre Ríos, a quienes acusó de difundir "noticias falsas" y de tergiversar reclamos pacíficos al calificarlos como "escraches".

Desde el gremio docente señalaron que estas expresiones buscan "confundir a la opinión pública" y desviar el foco de los reclamos que vienen sosteniendo, entre ellos la necesidad de salarios dignos, mayor inversión en educación, salud y seguridad, y el rechazo a que el ajuste recaiga sobre jubilados y trabajadores.

Colón: Agmer rechaza acusaciones de "escraches" y reclama derechos laborales

Embed

En el comunicado, Agmer Colón cuestionó lo que considera un intento de deslegitimar el derecho democrático a peticionar ante las autoridades, práctica que (indicaron) forma parte de la historia del movimiento sindical. Asimismo, apuntaron contra el gobernador de Entre Ríos, al sostener que se han alejado de las promesas de campaña de defender los intereses de la ciudadanía y que actualmente se aplican políticas de ajuste en línea con el ámbito nacional.

El gremio también reiteró su pedido de diálogo, una solicitud que (según afirmaron) viene siendo planteada desde agosto de 2025. En ese marco, convocaron tanto al Ejecutivo como al bloque legislativo a abrir una instancia de discusión sobre la situación actual del sector.

Entre los puntos señalados, destacaron que una maestra percibe un salario de $621.000 y cuestionaron la implementación de bonos no remunerativos, al considerar que no cubren el 60% de la canasta básica total. También criticaron el otorgamiento de sumas "en negro", tanto para trabajadores activos como jubilados, y plantearon que estas medidas resultan insuficientes frente a la situación económica.

Finalmente, desde Agmer Colón llamaron a la reflexión a los legisladores, al advertir que "no suma crear un 'otro'" cuando se trata de ciudadanos afectados por dificultades económicas, endeudamiento y problemas para afrontar gastos básicos.