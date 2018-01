Atacó a su ex, le prohibieron acercarse, reincidió con amenazas y lo condenaron

El incumplimiento de las medidas judiciales de restricción de acercamiento en casos de violencia de género es habitual. A veces, jueces, fiscales y defensores no saben cómo hacer para que el violento entienda que no debe molestar a una mujer. Y cuando el peligro aumenta, no queda otra que una condena. Esta, en caso de ser de libertad condicional, con la amenaza latente de ir directo a la cárcel ante la desobediencia de cualquiera de las reglas de conducta.