Personal de la División Drogas Peligrosas realizó dos allanamientos simultáneos en Villaguay por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566

Personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante el sábado dos allanamientos simultáneos en Villaguay, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

Las medidas judiciales fueron dispuestas por el Juzgado de Transición y Garantías de Villaguay, a cargo de Nadia Benedetti, con intervención de la Fiscalía del doctor Mauro Quirolo. Las tareas investigativas y operativas estuvieron a cargo de la División Drogas Peligrosas Villaguay, contando además con la colaboración de personal de División Drogas Peligrosas San Salvador y Grupos Especiales dependientes de ambas Jefaturas Departamentales.

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Villaguay narcomenudeo (1) Allanamientos en Villaguay: secuestraron cocaína, marihuana, dinero y una moto

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de clorhidrato de cocaína fraccionado y listo para su comercialización, sustancia estupefaciente marihuana, dinero en efectivo presuntamente proveniente de la actividad ilícita, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, una tarjeta SIM, elementos utilizados para el fraccionamiento y un motovehículo sin dominio colocado.

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Identificados

Asimismo, fueron identificadas diez personas mayores de edad, entre masculinos y femeninas, no se registraron detenidos hasta el momento. No obstante, los elementos secuestrados resultan de interés para la investigación que se lleva adelante por presunta comercialización de estupefacientes en modalidad de microtráfico.